No te lo pierdas: vuelve el Mercado de Sabores en el Mercado Concentrador de Neuquén

El evento contará con una amplia oferta, tanto de frutas y verduras, como de bebidas y otros alimentos. También habrá actividades para disfrutar en familia.

El sábado 15 y el domingo 16 de noviembre se desarrollará una nueva edición de Mercado de Sabores , donde los consumidores de toda la región podrán adquirir frutas y verduras por mayor y menor, además de una amplia variedad de alimentos y bebidas, espectáculos y sorteos.

La actividad será en el Mercado Concentrador, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén y el Centro PyME-ADENEU , dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria. Cuenta con el apoyo de los municipios de Neuquén y Centenario.

Durante el evento, los productores y operadores que forman parte del Mercado Concentrador del Neuquén ofrecerán su habitual y variada oferta de hortalizas y frutas, a buen precio. Cabe aclarar que se pueden realizar compras por mayor y menor.

Mercado de Sabores (19).jpg

En el playón, ubicado entre las Naves I y II, se ubicarán 130 puestos de emprendedores y elaboradores de alimentos y bebidas. En esta próxima edición también habrá espectáculos, un patio gastronómico, juegos para los más chicos, charlas, sorteos y muchas más actividades para toda la familia.

Los emprendedores que quieran formar parte de la feria deberán contar con habilitación bromatológica municipal o nacional, y con carnet de manipulador de alimentos vigente. Para más información o consultas se pueden comunicar con el Centro PyME-ADENEU al correo electrónico [email protected].

Dónde queda el Mercado Concentrador

El Mercado Concentrador de Neuquén se ubica en la Ruta 7, kilómetro 5, en el Parque Industrial de Centenario, a pocos minutos del centro de la ciudad de Neuquén.

Embed

Para llegar en auto desde Neuquén se debe tomar la Avenida Raúl Alfonsín para salir de Neuquén hasta que pasa a ser la Ruta Provincial 7 en dirección a Centenario y, pasando el Parque Industrial de Neuquén, tomar la rotonda y girar a la izquierda hacia la calle Trabajadores de la Industria. Luego, en la primera intersección, doblar a la derecha hacia la calle Ing. Luis Huergo, y al final de esta calle, a mano izquierda, se encuentra el mercado.

Así fue la primera edición

En forma complementaria a la oferta del Mercado, más de 100 emprendedores ofrecieron degustaciones y ventas de una amplia variedad de alimentos y bebidas: aceite de oliva, frutos secos, vinos y cervezas artesanales, gin, alfajores, dulces, productos panificados, quesos, hongos comestibles y miel, entre muchos otros.

Mercado de Sabores (5).jpg

El evento contó con la visita de más de 20.000 personas. A partir de una encuesta a 100 visitantes, se determinó que el 92 por ciento de los asistentes fue al evento a realizar compras. Este factor impactó de forma positiva en los feriantes, que registraron ventas superiores a los 45 millones de pesos.

La posibilidad de sumar marcas

Las empresas tienen la posibilidad de asociar su marca a “Mercado de Sabores”, uno de los eventos de alimentos más importantes de la región que permite tener visibilidad directa ante un público amplio, para reforzar su posicionamiento y generar nuevas oportunidades comerciales.

Quienes quieran sumar su marca pueden comunicarse para consultar los planes de sponsoreo al 299 4556661 o al correo electrónico [email protected].