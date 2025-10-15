Los secretos del matrimonio gastronómico que cocinó el pollo al disco más rico

Cinthia Corradini y Ezequiel Fuentes se llevaron el primer puesto en el Campeonato de Pollo al Disco en Zapala con una receta innovadora y deliciosa.

En un domingo lleno de sabores y emociones , el equipo “ La Estaca FC ” conformado por Cinthia Corradini y Ezequiel Fuentes se llevó el primer puesto en el Campeonato de Pollo al Disco en Zapala con una receta innovadora y deliciosa que destacó los sabores de la región del Pehuén . La pareja , que se autodenomina " un matrimonio gastronómico ", demostró una vez más su habilidad y creatividad en la cocina regional neuquina , y su victoria es un ejemplo de su pasión y dedicación a su arte culinario .

"Es un premio a la constancia, el esfuerzo y la dedicación ", comentó Cinthia en contacto con LM Neuquén . Mientras que Ezequiel agregó que " es una felicidad para mí poder compartir la cocina con ella. Y vamos por más ".

La pareja ha participado en varios eventos gastronómicos en la región y el país, incluyendo en el mes de septiembre la 46° edición Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá ( Tucumán ), donde obtuvieron muy buenos resultados y devoluciones representando a la ciudad de Zapala.

La receta que rompió el concurso gastronómico

Su receta ganadora de pollo al disco incluyó ingredientes autóctonos como el piñón de araucaria, ñaco, pisco y merkén, que se combinaron con un falso risotto de mote y queso de la zona. "Fue algo como que el risotto marcó la diferencia", destacó Ezequiel sobre su plato. Asimismo remarcó que “reivindicamos una receta propia agregándole otros ingredientes autóctonos como el ñaco, como rebosador del pollo, piñón y para levantar el fondo de cocción usamos pisco”.

IMG-20251015-WA0016

La Estaca FC ya está pensando en su próximo desafío: el Festival Patagónico de la Empanada, que se llevará a cabo en la primera quincena de noviembre en la ciudad de Zapala. La pareja espera llevarse nuevamente el primer puesto y seguir demostrando su habilidad y creatividad en la cocina neuquina. Durante la edición 2024 resultaron ganadores en la categoría Empanada Tradicional de Famaillá obteniendo un pase directo a la competencia en la instancia nacional.

Con raíces en la región

Cinthia Corradini y Ezequiel Fuentes son dos chefs apasionados que han encontrado en la cocina una forma de expresar su amor y creatividad. Ambos incursionan en forma diaria en el mundo de la cocina. En el caso de la cocinera trabaja en Casa Madero, un local gastronómico ubicado en la calle Avellaneda de Zapala, donde ofrecen una variedad de platos deliciosos y creativos. Por su parte Ezequiel tiene un local propio de elaboración de comidas, entre ellas el sushi.

"La cocina es un acto de amor y pasión", comentó el joven, mientras que Cinthia agregó que "es un honor trabajar y compartir experiencias, lo que no ha llevado a levantar nuestra propia vara para seguir buscando cada vez sorprender más a los jurados". La pareja invitó a todos a probar sus creaciones en sus respectivos locales para disfrutar de la auténtica cocina neuquina.

IMG-20251015-WA0005

Con su victoria en el Campeonato de Pollo al Disco, “La Estaca FC” se consolida como uno de los equipos más destacados de la región, y su futuro en la cocina regional y provincial se ve prometedor. Esta vez se llevaron el premio mayor de $1.000.000, cosechando 529 puntos sobre un máximo de 600 posibles.

El agradecimiento

El intendente municipal Carlos Koopmann expresó su agradecimiento a los vecinos por su apoyo en la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades (2025), que se llevó a cabo en Zapala. En sus palabras, destacó la importancia de trabajar juntos para lograr cosas increíbles y potenciar la ciudad.

"Fue un fin de semana inolvidable, y no tengo más que palabras de agradecimiento para cada vecino y vecina que se acercó, apoyó y participó con alegría y compromiso", afirmó el jefe comunal. A su vez destacó la emoción que se vivió en cada momento de la fiesta, y agradeció a todos por ser parte de esta gran celebración que une y llena de orgullo a la comunidad.

IMG-20251015-WA0014

La Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades superó todas las expectativas, y la comunidad se unió para celebrar sus raíces y su diversidad. El intendente enfatizó que la colaboración y el trabajo conjunto son esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar la ciudad de Zapala. "Seguimos demostrando que cuando trabajamos y soñamos juntos, logramos cosas increíbles", concluyó Koopmann.