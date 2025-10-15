Nación apeló el fallo judicial para no reparar la Ruta 151: malestar en Río Negro

Alberto Weretilneck cuestionó la decisión del ejecutivo ante el amparo colectivo que ordenaba a Vialidad Nacional a reparar y mantener los caminos.

El Gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck expresó su malestar ante la decisión del Gobierno Nacional de apelar el fallo judicial que derivó en un amparo colectivo que ordenaba a Vialidad Nacional a realizar tareas de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 151 . Consideró que la medida “demuestra una vez más la falta de compromiso con Río Negro”.

El mandatario recordó que el fallo de la Justicia Federal había reconocido el derecho colectivo a la seguridad vial , que ordenó al Estado Nacional a presentar un plan de obras en un plazo de diez días y a iniciar los trabajos dentro de los próximos tres meses .

“En lugar de asumir su responsabilidad , que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta” expresó Weretilneck.

El amparo colectivo

La causa judicial se originó tras años de reclamos de vecinos, municipios y autoridades provinciales por el deterioro de la traza que conecta Cipolletti con Catriel, considerada estratégica para el desarrollo productivo, comercial y energético de la región. La falta de mantenimiento del asfalto, provocó baches y marcas viales borrosas que derivaron en múltiples accidentes de tránsito y muertes por la falta de seguridad vial.

El mandatario provincial consideró que la medida extiende los plazos del proceso judicial e impide que se inicien las obras previstas en la resolución emitida por la Justicia Federal.

“Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la Ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro” indicó el Gobernador.

Plan de obras

El Gobierno Nacional ya había expresado su intensión de no intervenir en la Ruta 151 al solicitarle a la Justicia Federal que rechace la acción de amparo. Se presentó un contrato de "conservación mejorativa entre el empalme con la Ruta 22 y Colonia Catriel" que ya está en obra (con el 10 % de avance), y proyectos sin fecha concreta como la reconstrucción de calzada entre el acceso a Neuquén (Dique Ballester) y el límite con La Pampa.

Sin embargo, el miércoles 3 de septiembre el Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, reconoció la acción de amparo colectivo presentada por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y cámaras empresariales para garantizar la seguridad en la Ruta Nacional 151.

“La 151 es una ruta para el desarrollo del norte provincial y su estado merece una respuesta inmediata. Tiene un enorme grado de abandono, reconocido en la propia causa judicial por el mismo Estado y por Vialidad Nacional” agregó Weretilneck.

La Ruta 151 se metió en la Campaña de Diputados

La pulseada por las obras de mantenimiento de la Ruta 151 llegó hasta la campaña para las elecciones de diputados y senadores nacionales rionegrinos que se llevará adelante este domingo 26 de octubre. “Para Buenos Aires sólo es una ruta más por abandonar” indican los carteles de la campaña.

“Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto con los Intendentes, y parece que mucho menos le importan las vidas que todos los días se ponen en juego cuando alguien transita esa ruta” concluyó Weretilneck.