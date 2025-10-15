Indignante: promocionaron una fiesta actuando el secuestro de una mujer

Un boliche publicó un video en el que se puede ver como unos hombres enmascarados secuestran a una chica para publicitar la fiesta de Halloween.

Algunas semanas atrás, las redes sociales repudiaron dos videos virales donde empleados de estaciones de servicio simulaban el secuestro de mujeres y las metían en bolsas de basura. A pesar de que el hecho generó gran indignación por todo el país, una situación similar se volvió a replicar en San Juan.

En el video difundido por Quattro, un boliche de San Juan, se puede observar como un grupo de hombres simula el secuestro de una mujer para promocionar su fiesta de Halloween.

La secuencia, muestra como dos hombres con máscaras bajan de una camioneta blanca e interceptan a una joven que sale de su casa. En ese momento, la obligan a subir y le colocan una bolsa negra en la cabeza mientras la mujer grita "¿A dónde me llevan?".

En la siguiente escena, la chica aparece atada en un depósito y rodeada de sus secuestradores. Mientras le apuntan con un arma a la cabeza, la mujer anuncia el evento: "Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween, ¿Dónde? En Quattro de verano".

un boliche que promocionó una fiesta con un video que simula el secuestro de una mujer

El pedido de disculpas

Desde su cuenta de Instagram, el boliche rompió el silencio y decidió compartir un comunicado disculpándose por el video. "Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes", escribieron.

"Reconocemos que el material compartido puede interpretarse como una apología de la violencia de género. Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad. Lamentamos haber generado una confusión en la comunidad", finaliza el mensaje.

Sin embargo, a pesar del repudio, el video sigue publicado en las redes sociales acompañado de un link para poder acceder a las entradas del evento.

Los polémicos videos de YPF y Shell

La publicidad del boliche reaviva el debate acerca de la banalización de la violencia de género. Hace menos de un mes, en la estación de servicio Shell de Crespo, Entre Ríos, compartieron un video que generó fuerte rechazo y tuvo que ser eliminado rápidamente.

videos- misóginos- SHELL-

En el material, se mostraba como dos hombres que simulaban secuestrar a una mujer a la que calificaban de "infumable", meterla en una bolsa de basura y deshacerse de ella como un paquete de encomienda, haciendo una clara apología del femicidio.

La misma secuencia se repitió en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, donde empleados de YPF imitaban el secuestro de una "mujer de marketing" que fue metida en una bolsa de basura.

videos- misóginos- YPF-

Desde la empresa, no sólo repudiaron este hecho que apela a la violencia, sino que también indicaron que “estás imágenes no representan los valores que promueve la compañía. Por estas razones, YPF adoptará medidas terminantes al respecto”.