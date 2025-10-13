Quilmes: matan de un tiro en la cabeza a una adolescente de 14 años en una fiesta clandestina

La víctima murió en medio de una pelea entre jóvenes. Hay un detenido de 17 años y otro sospechoso, de 18, que sigue prófugo.

Una fiesta clandestina en una vivienda de Quilmes terminó en tragedia. En medio de una violenta pelea entre dos grupos de jóvenes, la adolescente Melody Cerdan Avendaño , de 14 años, fue alcanzada por un disparo en la cabeza. La adolescente murió en el acto . La policía detuvo a un joven de 17 años y busca intensamente a otro de 18, señalado como el autor del tiro fatal.

La tragedia se desató en una vivienda ubicada en Pampa y 177 bis, de Villa La Iapi en Bernal Oeste, durante la madrugada de este domingo.

Familiares y amigos apuntan además de los dos jóvenes detenidos, contra la dueña de casa , que sería la organizadora de fiestas clandestinas .

La pelea se fue de las manos y terminó en tragedia

Fuentes policiales confirmaron que el encuentro tuvo un abrupto final luego de que dos grupos de jóvenes comenzaran a las piñas. Eso desató una batalla campal en el lugar donde hubo varios disparos de armas de fuego. Uno de los tiros, alcanzó a Melody Cerdan Avendaño, quien recibió el disparo en la cabeza. Tuvo muerte casi instantánea.

Tras la pelea y los disparos, vecinos llamaron al 911. Personal del Comando de Patrullas de Quilmes fue hacia la casa donde tenía lugar la fiesta clandestina junto a una ambulancia del SAME, que trasladó de urgencia a la joven mal herida al Hospital Iriarte. Allí, los médicos confirmaron que la adolescente llegó muerta.

policia buenos aires

Personal de la Comisaría Séptima de Quilmes y la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de dicha localidad confirmaron que hubo varios menores de edad demorados durante la madrugada. También que se secuestraron varios teléfonos celulares que están siendo peritados por la Policía.

Las pruebas de lo que ocurrió en la fiesta

Hay audios, videos y mensajes que le permitieron a la fiscalía reconstruir lo que ocurrió anoche. Por estas horas, también están siendo requisadas las cámaras de seguridad de la zona. Ya detuvieron a Ariel S., de 17 años: le encontraron residuos de pólvora en sus manos. Ahora están en la búsqueda de otro sospechoso, Tobías G. conocido en el barrio como "Capucha" (18), que por ahora continúa prófugo. El caso fue caratulado como “homicidio”.

La invitación de la fiesta clandestina se realizaba generalmente por redes sociales y ahí estipulan que la entrada a la fiesta es de $ 500. Habitualmente se vendía bebida alcohólica y estaba minada de menores de edad, según confirman.

El dolor y el descargo de familiares y amigos de Melody

Tras la muerte de la adolescente, las redes sociales se llenaron de mensajes. También un grupo de familiares y amigos de la joven salieron a la calle con carteles y pancartas a pedir Justicia y apuntaron contra la dueña de casa, supuesta organizadora de las fiestas. También contra los jóvenes implicados, que según sus testimonios, son todos del barrio.

"La dueña de la casa es la asesina. Es la organizadora de estas fiestas permanentes sin ningún tipo de control. Convocaba a los chicos y les cobraba por todo: entrada, bebidas, para usar el baño, el papel higiénico. Todo", descargó Mery, una de las abuelas de Melody.

Embed - Fiesta clandestina, horror y muerte: asesinan de un balazo a piba de catorce años

En nota realizada por Crónica TV, la mujer apuntó directamente contra su vecina (lo hizo con una foto de ella entre sus manos) y descargó con bronca "la mayoría de los chicos que venían de todos lados, son menores y están armados. Si no me la mataban a Melody, cualquier otro chico podía ser víctima. Esta mujer tiene que pagar, es la responsable de esto y sabe quien le disparó a mi nieta", siguió.

Y describió a su nieta: "Melody iba a la escuela secundaria, 14 años tenía. Hacía deportes, jugaba a la pelota, iba a la iglesia y no salía a ningún lado. Anoche fue para ahí porque veía que pasaban y pasaban chicos para esta casa. Quiso ver qué hacían y me la mataron. Ella era una nena feliz y ahora la vemos en un cajón".

La mujer contó que durante la fiesta y según lo que le contaron algunos amigos de la menor asesinada, los jóvenes exhibían las armas y que apuntaban al aire al grito de "hay balas para todos" y que uno de ellos le apuntó directamente a la nena y le dijo "y para vos también", y disparó.

"Yo veía esto por tele y ahora lo vivo en carne propia. Pido Justicia por la nena, que la Policía intervenga y detenga a quien sea, pero los responsables tienen que pagar este dolor", cerró.