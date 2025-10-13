El BPN anunció importantes beneficios por el Día de la Madre

La promoción del banco incluye 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas con Visa y Mastercard. Además, descuentos exclusivos en comercios.

El domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre y el Banco Provincia de Neuquén ( BPN ) lanzó una promoción exclusiva para acompañar este momento especial . Durante todo octubre, habrá 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN , además de descuentos exclusivos de hasta el 15% en comercios adheridos.

Ahora podés encontrar el regalo ideal para mamá en una gran variedad de rubros: artículos del hogar, perfumería, farmacia, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica y computación, librería, peluquería y estética, entre otros.

Más de 200 comercios en toda la provincia ofrecen estos beneficios. Participan rubros como motos, bicicletas, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento y artículos de pesca.

El listado completo se puede consultar en www.bpn.com.ar, sección Club de Beneficios. Por otra parte, quienes aún no cuenten con tarjetas BPN pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, para comenzar a disfrutar de todos los beneficios que la entidad ofrece.

Promo Aniversario 65 BPN Neuquen

Este mes, el BPN celebra sus 65 años y el Día de la Madre acompañando a las familias neuquinas con oportunidades únicas.

La megacampaña del BPN con descuentos y financiación en 200 comercios de Neuquén

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una promoción especial para celebrar su 65° aniversario, con beneficios exclusivos para sus clientes durante todo octubre.

Más de 200 comercios de toda la provincia participan de esta iniciativa, abarcando una amplia variedad de rubros: motos, bicicletas, artículos del hogar, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento, artículos de pesca, perfumería, farmacias, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica y computación, librería, peluquería y estética.

Con esta propuesta, BPN invita a celebrar juntos un nuevo aniversario, apostando al consumo local, al acompañamiento de las familias neuquinas y al fortalecimiento de los vínculos que lo unen a la comunidad desde hace 65 años.