Cambios en COLE: más frecuencias y las líneas modificadas por la obra en Avenida Mosconi

Además, informaron que por la obra de Avenida Mosconi se modificará el recorrido de algunas líneas.

El sistema de transporte público de pasajeros de Neuquén, COLE, suma nuevas frecuencias para reforzar horas picos y recorridos y acompañar la demanda de los usuarios en nuevos sectores de la ciudad. La decisión se da tras la incorporación de 36 nuevas unidades por parte de la Municipalidad de Neuquén e implicará modificaciones en los horarios de las frecuencias.

Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte, comunicó que a partir de este lunes se harán cambios de horario en el sistema COLE que reflejarán la incorporación de nuevas unidades. “ Ya lanzada toda la actividad de la ciudad como administraciones provincial y municipal, todo lo que es Justicia y, claramente, la escolaridad, hay cambios en los horarios con un valor agregado que es la incorporación de nuevas 36 unidades ”, explicó. Luego agregó que esto implicará que algunas tendrán frecuencias que iniciarán más temprano.

“La incorporación ya está en marcha. Tendremos seis unidades en la línea 10 que va al Distrito 7 que ya comenzó hoy la prestación”, ejemplificó. En este caso, Espinosa expresó que “los vecinos del Distrito 7 están muy contentos porque no tenían servicio de transporte. Esta ampliación ya está, funcionando con normalidad”, sostuvo.

El subsecretario de Transporte agregó que las nuevas incorporaciones se verán afectadas a todas las líneas: “Estas últimas 36 unidades que incorporó el intendente Mariano Gaido buscan beneficiar a todas las líneas, pero apuntando sobre todo a las horas pico. Las 31 líneas que tiene COLE tendrán refuerzos”, dijo.

En este sentido, comentó que esto implicará cambios en los horarios habituales y, en algunos casos, frecuencias más tempranas: “Al incorporar una unidad más, nos modifica los horarios para bien por eso pedimos a los usuarios que estén atentos al cronograma de COLE y a la aplicación, donde encontrarán todos los nuevos horarios para que puedan llegar a destino sin inconvenientes”.

Mauro Espinoza

Por otro lado, informó que por la obra de la gran avenida se modificaron recorridos en la línea 14, a la altura de Leguizamón para que cruce por Don Bosco y retome luego por Chile su recorrido normal. También la línea 15 que baja por Tierra del Fuego, tomará Mitre, Santa Cruz, Libertad y retomará luego Tierra del Fuego. Además, la línea 25 que va por Perito Moreno, doblará en Santa Cruz, tomará Libertad y retomará desde allí Tierra del Fuego.

Neuquén tiene 24 nuevas garitas de colectivos modernas en distintos sectores

La Municipalidad de Neuquén continúa fortaleciendo el sistema de transporte público de pasajeros con la instalación de 24 nuevas garitas de colectivo modernas en diferentes sectores de la ciudad.

Mauro Espinosa, destacó que esta medida “viene a cubrir una demanda esperada por muchos vecinos”. Explicó que las estructuras serán distribuidas en varios barrios y que ya se está trabajando en el análisis de futuras incorporaciones. La inversión municipal destinada a esta etapa fue de 129 millones de pesos.

Espinosa recordó que la primera garita se colocó en un punto emblemático y muy solicitado: en la intersección de las calles Buenos Aires y Leloir, a pocos metros de la Universidad Nacional del Comahue.

Sobre las características del nuevo mobiliario urbano, detalló que son estructuras modernas y accesibles, compuestas por tres módulos: dos con asientos y uno adaptado para personas que utilizan sillas de ruedas. De las 24 garitas, 20 son de tres módulos y 4 de cuatro módulos, pensadas para zonas con mayor flujo de pasajeros.

Nuevas garitas de Cole en Neuquén (1)

“Estas nuevas garitas acompañan la dinámica del sistema de transporte de la ciudad”, señaló el funcionario, y recordó que Neuquén cuenta con unas 1.300 paradas oficiales y 380 garitas.

La ubicación de esta primera tanda fue definida por el área de Planificación de Transporte, en función de la demanda de los usuarios. Están distribuidas en barrios como San Lorenzo, Bouquet Roldán, Parque Industrial, Belgrano y Limay, entre otros.

“Necesitábamos este complemento, y se sumarán más para seguir fortaleciendo el sistema”, agregó Espinosa, quien subrayó que las garitas pueden ser utilizadas de inmediato por los vecinos y vecinas una vez instaladas.