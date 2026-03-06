Mapa: así es el recorrido completo de la nueva línea 31, que conecta el Polo Tecnológico con la UNCo y Hiroki

La Municipalidad de Neuquén lanzó una nueva línea de COLE y también se amplía la línea 10 en la meseta. El mapa del recorrido completo.

A partir de la incorporación de 36 nuevas unidades, el sistema de transporte público COLE de Neuquén sumará otra línea de colectivos para unir una zona en pleno crecimiento. La línea 31 conectará el mirador de la calle Obrero Argentino, sobre el río Limay, con el Polo Tecnológico , para permitir un acceso más ágil a los estudiantes que van a cursar en el Instituto Vaca Muerta. Este viernes se conoció el detalle de las paradas.

La Municipalidad de Neuquén difundió un mapa detallado del recorrido que tendrá la línea 31, que empezará a funcionar a partir de la incorporación de los 36 nuevos coches al sistema COLE. Según explicaron las autoridades durante la presentación de las unidades 0km, algunos colectivos se destinarán a este nuevo recorrido y otros se utilizarán para reforzar los trayectos existentes y para ampliar la línea 10, que abarcará más cuadras.

La línea 31 tendrá una de sus cabeceras en el cruce de Crucero General Belgrano y Eslovenia, en la zona del Distrito 5, en la meseta neuquina. Continuará por Soldi, Atahualpa Yupanqui, Abraham y luego tomará el corredor Dr. Ramón - Leloir. Continuará luego por el corredor Illia - Linares para doblar en Boerr y llegar hasta Obrero Argentino y Los Álamos, justo donde se encuentra el mirador a orillas del río Limay, en el Paseo Costero Limay.

El servicio hará luego el servicio inverso, por el mismo camino, para conectar la zona costera, en el barrio Confluencia, con el Polo Tecnológico y los distritos de la meseta, donde se desarrollan los nuevos barrios del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).

Durante el acto de presentación, realizado en el Parque Jaime de Nevares, el intendente Mariano Gaido destacó que la ciudad cuenta con uno de los sistemas de transporte más avanzados del país. “Treinta y seis unidades cero kilómetro comienzan a funcionar en el transporte público de la ciudad. Neuquén tiene el mejor servicio de transporte de la República Argentina y eso es orgullo neuquino”, afirmó.

El jefe comunal señaló que el objetivo es garantizar servicios de calidad en una capital que continúa expandiéndose. También remarcó que la tarifa del transporte local se mantiene entre las más bajas de las capitales provinciales y que continúa vigente el boleto estudiantil gratuito. “A quien estudia en la ciudad de Neuquén lo acompañamos para que lleve adelante su futuro”, reafirmó.

Los nuevos colectivos cuentan con aire acondicionado, calefacción, wifi, cámaras de seguridad y sistemas de información sonora para personas con discapacidad visual, lo que mejora las condiciones de accesibilidad del servicio.

recorrida linea 31

Ampliación de la línea 10

El subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Mauro Espinosa, señaló que algunos de los nuevos colectivos serán útiles también para la ampliación de la línea 10. A partir del reclamo de los vecinos que viven la zona norte de la ciudad y que tenían que caminar muchas cuadras para llegar a las paradas, se decidió ampliar el trayecto que realizan estos colectivos y así sumar una zona que, hasta ahora, no estaba cubierta por el sistema COLE.

La Municipalidad de Neuquén difundió también el nuevo recorrido de la línea 10, que ahora tendrá más cuadras. La cabecera se ubica en el extremo de la calle Casimiro Gómez, y recorre esta arteria hasta Cabellera del Frío, para seguir hacia el Oeste y doblar en Necochea. Las unidades seguirán hacia el sur por calle Necochea y utilizarán el Metrobus de Avenida del Trabajador hacia el centro de la ciudad. Doblarán luego en calle Colón en dirección sur y continuarán su recorrido por el corredor San Martín - Independencia.

En sentido inverso, el recorrido comenzará en Independencia y Entre Ríos: los colectivos transitarán hacia el norte por Entre Ríos, para doblar en el corredor Talero - Elordi en dirección Oeste. Tomarán luego la calle Colón para conducirse hacia el Oeste por el Metrobus de Avenida del Trabajador y seguir el recorrido inverso hacia el norte: Necochea, Cabellera del Frío y Casimiro Gómez.

ON - Colectivos nuevos (10) Omar Novoa

Colectivos eléctricos para el Paseo Costero

Durante la presentación de las 36 nuevas unidades que se suman a COLE, el sistema de transporte público de Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido anunció el desembarco de una nueva prestación: los colectivos eléctricos que llegarán a las zonas del Paseo Costero que hasta el momento no estaban conectadas entre sí.

En una conferencia de prensa posterior al acto oficial de presentación de las nuevas unidades, Gaido detalló que en un plazo de 60 días podrían empezar a funcionar estos colectivos, que ya están activos en distintas ciudades del mundo y que son apreciados por su bajo impacto con el medio ambiente.

"Estamos trabajando con el gobernador también en un servicio nuevo, el eléctrico, que llega a la ciudad con el fin de jerarquizar los paseos costeros, lugares donde estos colectivos por su envergadura y su tamaño no ingresan, ahí podemos ingresar con esas unidades que son un ejemplo también por la sustentabilidad ambiental", detalló el intendente, que participó del acto junto al gobernador Rolando Figueroa e integrantes del gabinete local.

El servicio de colectivos dentro del propio Paseo Costero da cuenta de la expansión territorial de la zona ribereña de Neuquén capital, que dejó de ser un recorrido corto que se podía transitar a pie para abarcar más de 30 kilómetros de extensión, lo que exige elegir un solo punto o utilizar un sistema de movilidad para hacer el trayecto completo.