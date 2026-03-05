Colectivos eléctricos a orillas del Limay: los detalles de la propuesta para potenciar el turismo en Neuquén

El intendente Mariano Gaido dio detalles de las nuevas unidades, que podrían llegar en dos meses. Son coches más pequeños para transitar por el Paseo Costero.

Durante la presentación de las 36 nuevas unidades que se suman a COLE, el sistema de transporte público de Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido anunció el desembarco de una nueva prestación: los colectivos eléctricos que llegarán a las zonas del Paseo Costero que hasta el momento no estaban conectadas entre sí.

En una conferencia de prensa posterior al acto oficial de presentación de las nuevas unidades, Gaido detalló que en un plazo de 60 días podrían empezar a funcionar estos colectivos, que ya están activos en distintas ciudades del mundo y que son apreciados por su bajo impacto con el medio ambiente.

"Estamos trabajando con el gobernador también en un servicio nuevo, el eléctrico, que llega a la ciudad con el fin de jerarquizar los paseos costeros, lugares donde estos colectivos por su envergadura y su tamaño no ingresan, ahí podemos ingresar con esas unidades que son un ejemplo también por la sustentabilidad ambiental", detalló el intendente, que participó del acto junto al gobernador Rolando Figueroa e integrantes del gabinete local.

El servicio de colectivos dentro del propio Paseo Costero da cuenta de la expansión territorial de la zona ribereña de Neuquén capital, que dejó de ser un recorrido corto que se podía transitar a pie para abarcar más de 30 kilómetros de extensión, lo que exige elegir un solo punto o utilizar un sistema de movilidad para hacer el trayecto completo.

ON - Colectivos nuevos (10) Omar Novoa

Además, marca también la intención que tiene la Municipalidad de Neuquén de potenciar el turismo a partir de la belleza natural del río Limay. Por eso, desde el gobierno local informaron que buscarán por contar con 10 unidades eléctricas que unan las principales atracciones de la costa, mientras que las 36 nuevas unidades de colectivos servirán para fortalecer el sistema de transporte urbano y crear una nueva línea hacia el Polo Tecnológico.

"Estamos hablando de por lo menos de 10 unidades que se incorporan, depende del circuito. De acuerdo al circuito son las cantidad de unidades que vamos a incorporar", aclaró.

Colectivos eléctricos como parte de un sistema de transporte

"Yo creo que en 60 días están funcionando y tiene que ver con con un servicio que presta la ciudad Neuquén que permanentemente va buscando nuevos horizontes y mejorarlo", dijo Gaido sobre un sistema integral de conectividad que permite también llegar a la zona del río en unidades tradicionales.

ON - Colectivos nuevos (8) Omar Novoa

A su turno, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, Mauro Espinosa, dio detalles de cómo se van a incorporar las 36 nuevas unidades. "La estrategia es buscar más frecuencia claramente en barrios donde los en cuales necesitamos potenciarlos", expresó sobre los tres puntos que mejorarán gracias a los nuevos coches.

Además de fortalecer las líneas existentes, se sumará un nuevo servicio: la línea 31, que conectará el Polo Tecnológico para conectar a todos los estudiantes que comiencen a cursar en el Instituto Vaca Muerta, y llegará hasta el mirador de Obrero Argentino, a orillas del Limay.

ON - Colectivos nuevos (6) Omar Novoa

"La segundo es que ampliamos la línea 10 a un lugar estratégico que es la que no tenía servicio de transporte y los usuarios tenían que caminar muchas cuadras. Lo que es el distrito 7 va a comenzar en ese distrito la línea 10 y fundamentalmente la nocturnidad: teníamos antes dos líneas solamente y a partir de ahora van a ser 10 líneas toda la noche que van a unir todos los barrios, desde Valentina Norte, Valentina sur, Parque Industrial, Sapere y todos los barrios", aseguró.