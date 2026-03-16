Una automovilista perdió el control, cayó a un canal de desagüe y quedó semi sumergida

El siniestro vial ocurrió este domingo alrededor de las ocho de la noche en la "curva del cementerio". De acuerdo a su esposo intentó esquivar a otro automovilista.

Luego de las intensas lluvias que tuvieron lugar en la región ocurrió un accidente de tránsito en el que una automovilista de 43 años perdió el control de su auto Ford Fiesta Kinetic y terminó sumergida en el interior del desagüe de la calle José Ianni, a pocos metros de la "curva del cementerio" de Centenario .

El hecho ocurrió este domingo 15 de marzo pasadas las 20:20 según consignó Centenario Digital. Además, el medio indicó que la dinámica fue protagonizada por la conductora quien esquivó a otro auto que circulaba de frente .

Uno de los testigos fue el esposo de la automovilista, quien circulaba detrás de ella en otro auto y observó la secuencia: " ella realizó la maniobra y terminó despistando ".

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La automovilista fue trasladada al hospital

El auto azul quedó casi imperceptible entre los árboles que cubren el canal. Después del siniestro, afortunadamente la mujer logró salir de su auto sin lesiones de gravedad y fue asistida por policías de la Comisaría Quinta y personal del Hospital Natalio Burd que la trasladó en una ambulancia para realizar chequeos de rutina.

Al lugar también acudieron policías de Tránsito Villa Obrera quienes entrevistaron a la pareja de la mujer acerca de las circunstancias.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios arribaron al lugar con una dotación y verificaron que no había riesgos de incendio para el rodado, pese a que permanecía con el agua hasta la mitad de las puertas. De acuerdo a lo informado, será necesaria la utilización de una grúa tipo “pluma” para poder retirarlo.

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Borracha chocó a una camioneta estacionada y se peleó con vecinos

Un accidente de tránsito en el barrio Valentina Sur terminó en un hecho de violencia en la vía pública con los protagonistas demorados. Tanto el acompañante como la conductora estaban borrachos. Al realizar el test de alcoholemia el resultado sorprendió a todos por el alta graduación de alcohol en sangre de la conductora.

El comisario inspector, Rubén Pinchulef, coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, relató a LM Neuquén que el siniestro vial tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada del viernes e intervino el personal de Tránsito y de la Comisaría 44 de Valentina Sur.

De acuerdo a lo relatado, un llamado telefónico a las 2:55 puso a los efectivos en alerta por un accidente vial y rápidamente se hicieron presente en calle Cuyo, entre Puerto Deseado y Ortega Dolores, en el suroeste de la ciudad.

ON - Comisaria 44 Valentina Sur (2).jpg Omar Novoa

El comisario señaló que “en el lugar observaron una Pick Up, marca Toyota, modelo Hilux blanca, la cual era conducida por una femenino, la ciudadana Y.M. , quien circulaba de norte a sur, por calle Cuyo y a mitad de cuadra colisionó en primera instancia con un vehículo marca Renault, modelo Duster Oroch de color gris”.

La particularidad es que la camioneta Duster estaba estacionada al momento de recibir el impacto de la Toyota Hilux. Como resultado, le ocasionó daños materiales de consideración en la parte lateral derecha, sobre la puerta trasera y el guardabarros.