Vuelco de una camioneta sobre la ruta 17: quedó varada a un costado de la ruta
El accidente tuvo lugar este sábado por la noche cuando el vehículo circulaba en dirección a Picún Leufú.
Este sábado por la noche se registró un impactante accidente de tránsito sobre la ruta 17. A la altura del kilómetro 45 aproximadamente, en jurisdicción de Picún Leufú, se conoció el vuelco de una camioneta.
Alrededor de las 20.15 horas, una camioneta Toyota 4x4 protagonizó un vuelco en dirección hacia Plaza Huincul. Por el momento, se desconoce el motivo oficial que hizo que el conductor perdiera el control y termine volcado al costado de la ruta.
Según reveló Cutral Co al instante, el vehículo era ocupado por una sola persona, quien resultó con lesiones leves y recibió asistencia médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladado de urgencia.
En el lugar se montó un operativo en el que trabajo personal del hospital local, efectivos de la comisaría 9° y dotaciones de bomberos Central 10 de Picún Leufú, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y control en el sector.
Noticia en desarrollo
Te puede interesar...
Leé más
Dos vuelcos en pocas horas: tres heridos y un auto incrustado dentro de un desagüe
Alerta Nati: qué se sabe de la búsqueda de una mujer y su bebé de cuatro meses en Rincón de los Sauces
Tragedia en la ruta 51: un joven murió tras chocar de frente contra un camión cerca del Mari Menuco
Noticias relacionadas