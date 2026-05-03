Policiales La Mañana Vuelco Vuelco de una camioneta sobre la ruta 17: quedó varada a un costado de la ruta

Este sábado por la noche se registró un impactante accidente de tránsito sobre la ruta 17. A la altura del kilómetro 45 aproximadamente, en jurisdicción de Picún Leufú, se conoció el vuelco de una camioneta.

Alrededor de las 20.15 horas, una camioneta Toyota 4x4 protagonizó un vuelco en dirección hacia Plaza Huincul. Por el momento, se desconoce el motivo oficial que hizo que el conductor perdiera el control y termine volcado al costado de la ruta.

Según reveló Cutral Co al instante, el vehículo era ocupado por una sola persona, quien resultó con lesiones leves y recibió asistencia médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladado de urgencia.