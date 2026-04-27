Vecinos que circulaban por la zona alertaron al 911 al ver el Ford Ka volcado en medio de calle Candolle.

Vuelco en Plottier: un vehículo quedó apoyado sobre su lateral en una calle de tierra

Este lunes por la tarde un insólito episodio se registró en Plottier y llamó la atención de quienes pasaban por el lugar al ver un vehículo completamente apoyado sobre su lateral derecho. La escena, inusual para una calle rural de escaso movimiento, generó la inmediata reacción de los vecinos que no tardaron en alertar a las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, en Candolle al 3800, un tramo poco transitado y sin asfaltar. Si bien las causas aún se desconocen, el conductor logró salir del Ford Ka por sus propios medios y sin heridas de consideración.

Fueron transeúntes que circulaban por el lugar y vieron el automóvil volcado quienes dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias 911. Efectivos policiales se hicieron presentes en el sitio para gestionar la situación y asegurar la zona.

vuelco plottier 2

Hasta el momento no se ha determinado qué fue lo que provocó el vuelco, ni si otro vehículo pudo haber influido en la maniobra del conductor. El saldo del accidente fue solo material: no se registraron personas heridas.

Un vuelco que terminó con un auto en un desagüe

El sábado por la tarde en Centenario, la policía de Tránsito solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios, ya que un auto había caído a un desagüe y se había incrustado allí. En el operativo también estuvo presente Tránsito de Villa Obrera.

El vehículo protagonizó un vuelco que terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba y dentro del canal mano Centenario-Vista Alegre, en cercanías a la calle 10. El mismo era manejado por una mujer, de 38 años de edad, quien logró salir por sus propios medios, reveló Patricio Álvarez, bombero jefe del cuerpo activo, en diálogo con LM Neuquén.

auto desague Centenario

Cuando Bomberos arribó al lugar, la conductora ya había sido trasladada al hospital Natalio Burd, por lo que se desconoce hasta el momento las circunstancias de cómo terminó allí.

Se trataba de un Volkswagen Gol Trend, el cual Bomberos Voluntarios no pudieron retirarlo debido a que se encontraba casi completamente dentro del canal. Es así que se derivó a la familia de la mujer que se contacten con una grúa para poder sacarlo.