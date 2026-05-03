La ciudad de Neuquén avanza con la obra de 403 nuevos lotes con servicios y suma otro barrio planificado

Se trata de un sector en la Meseta que responde a la demanda habitacional constante, en un trabajo planificado con el IMUH.

El intendente Mariano Gaido y la apuesta a los barrios y lotes con servicios en la meseta.

La Municipalidad de Neuquén , a través del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) , avanza de manera sostenida y a gran ritmo con la ejecución de 403 lotes con servicios en la Meseta . Este desarrollo incorpora un nuevo sector urbano y permite dar respuesta al crecimiento de la ciudad mediante una planificación ordenada e integral.

Se trata del séptimo barrio que impulsa el municipio desde la creación del IMUH, con el objetivo de generar oportunidades habitacionales para los neuquinos y neuquinas frente al constante crecimiento de la capital neuquina y la demanda de suelo urbano.

El intendente Mariano Gaido destacó que “los loteos forman parte de una política pública sostenida de urbanización, que permitió crear nuevos barrios y ordenar el crecimiento de la ciudad”. En ese sentido, remarcó que estas obras contemplan “la apertura de calles, redes de agua potable, cloacas y cordón cuneta, como parte de un desarrollo urbano planificado y con servicios esenciales”.

Mariano Gaido lotes con servicios (2) El intendnet de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido y la apuesta a los barrios planificados con lotes con servicios.

“Estos lotes integran el paquete de 1.500 que proyectamos entregar durante este año”, afirmó el jefe comunal, y agregó: “En un contexto nacional donde la inversión en infraestructura viene en descenso, los neuquinos tenemos motivos para sentir orgullo, porque estamos desarrollando con fondos propios nuevos barrios, de manera ordenada y planificada, evitando que los asentamientos irregulares vuelvan a formar parte de nuestra realidad”.

El loteo se ejecuta de manera conjunta con el Foro de la Meseta, fortaleciendo el trabajo articulado entre distintos actores para el desarrollo urbano de la ciudad.

Una obra que avanza: otro barrio que ya toma forma

En relación con el progreso técnico de la obra, el presidente del IMUH, Marco Zapata, informó que el movimiento de suelo ya se encuentra completamente finalizado. Además, se llevó adelante la prefiguración de todas las manzanas mediante el aporte de material calcáreo compactado, lo que permitió consolidar las calles con base y subbase, dejándolas en condiciones aptas para el tránsito.

En cuanto a la infraestructura básica, la red de agua potable está ejecutada en un cien por ciento. “Ya se realizaron las pruebas hidráulicas correspondientes y solo resta concretar la conexión al tanque ubicado en la primera etapa. Esto permitirá que, una vez entregados los lotes, los adjudicatarios cuenten con el servicio de agua potable desde el inicio”, explicó Zapata.

Respecto a la red cloacal y las conexiones domiciliarias, indicó que presentan un avance del 75 por ciento, incluyendo tanto la red principal como las conexiones individuales.

“Actualmente estamos trabajando en la ejecución del nexo de cañería de 355 milímetros de diámetro, con una extensión aproximada de 1.200 metros lineales hasta una boca de registro cercana a calle Los Paraísos”, detalló el funcionario.

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Por otra parte, el sistema pluvial, que el municipio incorpora en todas sus obras, se desarrolla mediante cordón cuneta. Este componente presenta un avance cercano al 80 por ciento, con todos sus complementos, restando únicamente alrededor de cuatro manzanas para su finalización total.

Lotes con servicios, la apuesta de Mariano Gaido

En lo que refiere a la red de gas y las conexiones domiciliarias, la obra alcanza un 45 por ciento de ejecución. “Se están colocando nichos premoldeados de hormigón, en una intervención que contempla aproximadamente 10.890 metros lineales de cañerías de distintos diámetros: 50, 63, 90 y 125 milímetros”, precisó Zapata. Asimismo, resaltó que se avanzó en las conexiones domiciliarias para los 403 lotes previstos.

En paralelo, la intervención en la red eléctrica también registra un progreso del 45 por ciento, con la colocación de pilares premoldeados. “Actualmente se trabaja en la construcción de bases destinadas a la instalación de columnas de hormigón, que permitirán montar la estructura de sostén de los conductores eléctricos”, agregó.

Por último, Zapata subrayó que, de manera simultánea a la ejecución de la obra, el IMUH realiza monitoreos ambientales en sectores periféricos al loteo. El objetivo es garantizar no solo un desarrollo urbano ordenado, sino también condiciones ambientales adecuadas para que las familias puedan proyectar la construcción de sus viviendas en un entorno seguro y sostenible.