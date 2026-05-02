Un narco pobre de la región zafó de una pena severa por un particular detalle

La Policía rionegrina sospechaba que manejaba un punto de venta de drogas en un barrio cipoleño y avanzó con un allanamiento. Las pruebas no convencieron a la fiscalía.

Un hombre bajo sospecha por el manejo de un presunto kiosco narco logró zafar de una acusación grave por venta de drogas y solo recibió un castigo en suspenso por tenencia simple de estupefacientes. ¿Qué detalle lo favoreció en la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal?

El sospechoso de comercialización de estupefacientes fue investigado por la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti en los últimos meses de 2023 y principios de 2024. Tenía su domicilio en el barrio Costa Esperanza , sobre calle Los Caranchos, donde se observaba un movimiento permanente de personas. A partir de esta situación, los agentes de Toxicomanía informaron a la fiscalía federal de General Roca y pidieron una autorización para un allanamiento.

La medida judicial se concretó el 1 de febrero de 2024 en horas de la mañana y el resultado fue bastante favorable, con el secuestro de un poco más de medio kilo de drogas. Se encontraron envoltorios con cocaína y una decena de plantas de Cannabis sativa.

En un primer momento, el sospechoso enfrentó una imputación por comercialización de estupefacientes. Sin embargo, en las últimas semanas, la fiscalía y la defensa informaron sobre un acuerdo para realizar un juicio abreviado, donde se contemplaba un cambio en la calificación.

ravioles cocaína.jpg Gendarmes neuquinos investigaron a Tito Herrera por su presunta vinculación a la venta de drogas mediante la modalidad de delivery. Gentileza Policía del Neuquén

A la hora de argumentar su posición en relación a la modificación en la calificación, la fiscalía no solo indicó que no había certezas de que las personas que concurrían al domicilio del sospechoso tenían la intención de comprar droga sino que el estupefaciente no se encontraba fraccionado. Y entre las particularidades, remarcó que la balanza digital incautada no tenía pilas.

“No podríamos sostener con holgura ante esta formulación que lo concretamente secuestrado estuviera inevitablemente destinado a la venta”, apuntó la fiscal federal roquense.

Le devolverán la balanza sin pilas

De esta forma, el imputado recibió una pena en suspenso de un año y medio y una serie de pautas de conducta que deberá cumplirlas durante el plazo de dos años. En cuanto al trabajo comunitario, se propuso que haga una donación de 300 mil pesos al hospital de General Roca.

A su turno, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) hizo un análisis de la propuesta y se encargó de homologarla.

La Policía provincial sigue hallando huertas de marihuana. La Policía provincial sigue hallando huertas de marihuana.

Finalmente, en la parte resolutiva, el magistrado dispuso que le devuelvan un poco más de 12 mil pesos incautados, un celular y, la balanza sin pilas.

Probation para repostera del Valentina Sur

En un proceso no muy distinto al del hombre de Cipolletti, una repostera de esta capital tuvo que hacer una donación de 300 mil pesos al hospital Castro Rendón. La mujer estaba bajo sospecha por el manejo de un kiosco narco en el barrio Valentina Sur, se vio beneficiada por el paso del tiempo en la investigación y pudo acceder a una probation.

La mujer, de 28 años, con domicilio sobre la calle Maquinchao, fue objeto de un seguimiento por parte de los efectivos del Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina. Apenas lograron confirmar sus sospechas sobre presunto narcomenudeo, concretaron un allanamiento y el resultado fue bastante positivo con el hallazgo de más de medio centenar de ravioles de cocaína.

Falta de antecedentes

El procedimiento que involucró a la mujer de Valentina Sur se llevó a cabo el 24 de mayo de 2019 y la mujer fue imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Como ocurre en otras causas, el trámite se alargó en el tiempo y recién a principios del año pasado, llegó a juicio. Frente a los años transcurridos y la escasez de elementos de prueba, la fiscalía consideró que a la acusada solo se le podía atribuir el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Ante el cambio en la calificación, la parte acusadora y la defensa particular acordaron la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Otro de los elementos a favor de la mujer que se tuvo presente fue su falta de antecedentes.