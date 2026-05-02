Pronóstico del tiempo y un alerta amarilla por vientos: cómo estará este sábado y domingo en Neuquén

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 2 de mayo, Neuquén capital tendrá una jornada con condiciones estables y sin precipitaciones. Durante el día se prevé cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 13 °C y vientos leves del sector oeste, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente cubierto, con un descenso de la temperatura que llevará la mínima a 1 °C. El viento se intensificará levemente, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Para el domingo 3 de mayo, el SMN anticipa en Neuquén capital una jornada con condiciones algo más inestables. Se espera cielo mayormente nublado durante el día, con una temperatura máxima de 18 °C y vientos del sector oeste entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde y noche, podrían registrarse precipitaciones aisladas (entre 0% y 40% de probabilidad), con una mínima de 4 °C y vientos que aumentarán su intensidad, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Alerta amarilla por vientos

Además, el organismo nacional mantiene un alerta amarilla para el domingo en sectores de la provincia de Neuquén. Desde el extremo norte de la provincia, al sur, toda la zona cordillera y el centro de la provincia se verá afectada por fuertes vientos.

Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Este nivel advierte por la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, principalmente vinculados a lluvias y viento en distintas regiones.

Condiciones en Chos Malal y el norte neuquino

Para el norte de la provincia, incluyendo Chos Malal, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado durante el día, con una temperatura máxima de 20 °C y vientos leves de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, el cielo estará mayormente cubierto y la temperatura descenderá a los 4 °C. Para el domingo, se espera una jornada inestable, con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y noche, con temperaturas entre 6 °C y 14 °C. El viento aumentará su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 87 km/h.

Pronóstico para Zapala y la zona centro

En Zapala y el centro neuquino, el sábado tendrá cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 10 °C y vientos leves del oeste. Hacia la noche, el cielo estará mayormente cubierto y la mínima será de 0 °C, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

El domingo se presentará con nubosidad variable y condiciones inestables hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 14 °C y la mínima será de 5 °C. El viento se intensificará durante la jornada, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

El tiempo en San Martín de los Andes y Junín

En la zona sur de la provincia, el sábado se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas más bajas. La máxima será de 8 °C y la mínima descenderá hasta -2 °C, con vientos leves.

Hacia el domingo, el SMN prevé un marcado desmejoramiento de las condiciones. Se esperan lluvias durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura oscilará entre los 6 °C y 11 °C, con vientos intensos y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h, especialmente durante la tarde y noche.