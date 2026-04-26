Viento y temperaturas bajo cero para Neuquén: el pronóstico del tiempo para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por temperaturas bajas en toda la provincia y viento en distintos momentos de la jornada.

Neuquén transitará un domingo con condiciones estables, pero con temperaturas bajas y presencia de viento en distintos momentos de la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el día se presentará mayormente despejado, con frío durante la mañana y una tarde templada.

De acuerdo a los datos del SMN para este domingo, se espera una jornada con cielo mayormente despejado durante el día, con una temperatura máxima que alcanzará los 13 °C y vientos leves a moderados del sector oeste. Las ráfagas podrían alcanzar 70 km/h durante la tarde.

Hacia la noche, el cielo continuará despejado, pero se sentirá con mayor intensidad el descenso térmico, con una temperatura mínima cercana a los 0 °C y viento leve del sector sur.

El tiempo durante el inicio de la semana en Neuquén

El lunes comenzará con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 16 °C. El viento será leve del sector oeste. Por la noche, el cielo se mantendrá despejado y la mínima rondará los 2 °C.

El martes continuará con características similares, aunque con mayor presencia de nubosidad durante el día. La máxima se ubicará en torno a los 17 °C, mientras que por la noche la temperatura descenderá nuevamente hasta los 3 °C, con viento moderado.

Finalmente, el miércoles se anticipa una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante el día, cercanas a los 18 °C. Hacia la noche, el cielo volverá a presentar algunas nubes y la mínima se mantendrá en torno a los 4 °C, con viento leve.

Clima en el norte de Neuquén: Chos Malal y alrededores

En el norte de la provincia, con eje en Chos Malal, el SMN prevé para este domingo una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas más bajas en comparación con el valle. La máxima se ubicará en torno a los 11 °C, con viento leve del sector oeste.

Durante la noche, el frío se hará sentir con mayor intensidad, con una mínima que podría descender hasta los -2 °C. El cielo se mantendrá despejado y el viento será leve, generando condiciones propicias para heladas en la región.

Clima en la zona centro: Zapala y alrededores

Para la zona centro de la provincia, con referencia en Zapala, se espera un domingo con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. La máxima alcanzará los 12 °C, con viento leve a moderado del sector oeste.

Hacia la noche, el cielo tenderá a despejarse y la temperatura descenderá hasta valores cercanos a los -1 °C. El viento disminuirá su intensidad, favoreciendo un ambiente frío y estable en toda la región.

Clima en el sur de Neuquén: San Martín y Junín de los Andes

En el sur neuquino, con epicentro en San Martín de los Andes y Junín de los Andes, el SMN anticipa un domingo con mayor presencia de nubosidad. Durante el día, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura máxima cercana a los 10 °C y viento leve del sector oeste.

Para la noche, se prevé cielo mayormente despejado y un descenso térmico marcado, con mínimas que rondarán los -1 °C. El viento será leve, en un contexto de tiempo estable pero frío en toda la región cordillerana.