Pronóstico en Neuquén: pocos están preparados para el frío de esta noche

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no tiene buenas noticias. El otoño se terminó pronto con inesperados cambios.

Este sábado no parece tener buenas noticias el pronóstico del tiempo en Neuquén. Es que el fin semana pondrá a prueba los y la paciencia. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden en un panorama que parece irreversible: un viento fuerte con temperaturas que pueden rondar por debajo del cero.

Este sábado si bien por la tarde el termómetro podría arrancar con una máxima de 18°C y cielo despejado, ese escenario el algo engañoso, porque el frío se siente.

El viento del sudoeste ya soplará a 30 km/h con ráfagas de hasta 37 km/h durante el día, pero los más preocupante podría llegar a la noche, cuando baje el sol. Ahí el viento se intensificará a 45 km/h sostenidos con ráfagas de hasta 70 km/h, y el termómetro caerá a apenas 2°C.

Pronostico sabado 26-04-2006

Para quienes todavía tengan dudas de si salir o quedarse en casa, los números del domingo deberían terminar de convencer.

Qué pasará el domingo con el pronóstico

El paso entre el sábado y el domingo será el momento más crudo del fin de semana. Según el SMN, entre la madrugada y la mañana del domingo, el viento soplará de entre 32 y 41 km/h del sur, con ráfagas de 60 a 69 km/h y lluvias aisladas con una probabilidad de entre el 10 y el 40%. La temperatura rondará los 9°C, pero la sensación térmica la dejará muy por debajo de eso.

A medida que avance la mañana, la lluvia cederá —sin probabilidades—, pero el viento no. Las ráfagas de 60 a 69 km/h seguirán presentes hasta el mediodía, y recién por la tarde bajarán a entre 51 y 59 km/h, con el viento cambiando de dirección al sudoeste.

SFP Otoño hojas colores (16).JPG Las mañanas son muy frescas en Neuquén, con tardes agradables. Sebastián Fariña Petersen

El día tendrá algo de recuperación por la tarde, el sol asomará entre las nubes, la temperatura subirá hasta los 13°C y la presión llegará a 1.021 hPa, su punto más alto del fin de semana. Pero esa mejoría tendrá fecha de vencimiento.

La noche del golpe de gracia del bajo cero

Cuando caiga la tarde del domingo, el sistema terminará de mostrar su cara más dura. El termómetro descenderá hasta los -4°C durante la noche, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste a 24 km/h.

Es la temperatura más baja proyectada en toda la semana y la que mejor resume lo que significa este otoño patagónico: días que engañan con algo de sol y noches que no perdonan.

La sensación térmica en esa franja horaria, con viento y humedad, ubicará el frío percibido varios grados por debajo del valor real.

El pronóstico extendido del SMN para los próximos siete días confirma que el frío llegó para instalarse. El lunes tendrá una mínima de apenas 1°C —la más baja de la semana en términos de registro oficial— con una máxima de 18°C. El martes subirá la mínima a 10°C y la máxima a 19°C, lo que podría dar algo de respiro, pero el miércoles vuelve a endurecer el cuadro con 12°C de mínima y 19°C de máxima.

Durante toda esta semana, las noches neuquinas estarán en el rango de entre 1°C y 12°C de mínima. Nada que no haya visto antes en la ciudad y alrededores pero suficiente para que quien no tenga la calefacción lista, la empiece a buscar.

Estar alertas y prevenidos

Se recomienda extremar precauciones especialmente entre la noche del sábado y la mañana del lunes, el período de mayor intensidad del sistema.

Para la ciudad, el consejo es abrigarse bien, asegurar lo que pueda salir volando en terrazas y balcones, y no subestimar lo que dice el pronóstico solo porque el mediodía llegue con algo de sol.

El otoño en Neuquén no avisa dos veces.