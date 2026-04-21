Se vienen fuertes ráfagas de viento: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

En los próximos habrá un mejoramiento temporario de la temperatura, pero no seguirá sí durante toda la semana.

El pronóstico para Neuquén anticipa una jornada ventosa con un leve ascenso de la temperatura, que se extenderá por algunos días. Aunque esta situación se revertirá hacia el fin de semana.

El viento se impondrá no sólo en la capital neuquina sino también en algunas zonas de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) pronosticó, en la madrugada de este miércoles la temperatura estará en 7 grados bajo un cielo algo nublado. En la mañana ascenderá a los 9 grados y el viento soplará de leve a moderado con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. La máxima alcanzará los 19 grados y el viento bajará la intensidad hacia la tarde y noche.

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) , para este miércoles se esperan períodos de vientos moderados. En tanto que, para los próximos días se presentan con condiciones típicas de otoño.

En la zona centro para este miércoles, el SMN adelantó que habrá lluvias aisladas durante la madrugada con ráfagas de viento entre 51 y 59 kilómetros por hora. La temepratura mínima será de 13 grados mientras que la máxima no superará los 17 grados en Zapala.

Mientras que en San Martín de los Andes no se registrará viento de consideración, pero sí lluvias y nevadas en horas de la madrugada. Las lluvias se extenderán por la mañana. La mínima será de 5 grados y la máxima de 11 grados.

Nieve san martin de los andes

Cuando llegará el viento

El SMN pronósticó para el jueves una jornada ventosa en Neuquén. Comenzará con una temperatura de 6 grados y viento leve. Pero a partir de la tarde comenzará a soplar viento fuerte, de hasta 41 kilómetros por hora”, con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Viento (3).JPG Maria Isabel Sanchez

El pronóstico para Zapala anticipa condiciones similares a la de la capital provincial. La mínima será de 2 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, lo que evidencia que se registrará una amplitud térmica de consideración. El cielo estará mayormente nublado y el viento se sentirá a partir de la tarde y noche. Soplará fuerte con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.

También para el jueves se prevé viento para la zona sur. El SMN anticipó que la mínima será de cero grados y la máxima alcanzará los 12 grados en San Martín de los Andes. El viento soplará de 32 a 41 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora bajo un cielo mayormente nublado.

En la capital neuquina las condiciones meteorológicas se mantendrán durante el viernes. La mínima será de 6 gardos y la máxima de 20 con cielo parcialmente nublado. El viento será moderado con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora.