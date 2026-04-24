Viento fuerte y frío bajo cero: así estará el tiempo durante el finde en Neuquén

Así lo indica el pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). ¿Cómo estará el tiempo durante los próximos días?

Neuquén se prepara para un fin de semana con viento y temperaturas bajo cero. Este viernes comenzarán las ráfagas, mientras que el sábado se intensificarán y el domingo se espera frío extremo.

Según los datos brindados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para este viernes 24 de abril , se espera una jornada con cielo cubierto durante el día, alcanzando una temperatura máxima de 19 °C con vientos del sudoeste a 34 km/h y ráfagas de 39 km/h.

En tanto, para la noche el cielo se presentará mayormente cubierto con una mínima que descenderá a los 2 °C y vientos de 24 km/h acompañados de ráfagas de 38 km/h provenientes de la misma dirección.

SFP Clima lluvia nubes frio calor (7) Viento fuerte y frío bajo cero, el tiempo durante el finde en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Clima del fin de semana en Neuquén

El sábado 25 de abril comenzará con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 18 °C bajo vientos del sudoeste a 32 km/h con ráfagas de 38 km/h, tornándose a condiciones de cielo despejado y ventoso por la noche con una mínima de 3 °C y vientos que se intensificarán hasta los 52 km/h con ráfagas de 71 km/h desde el sudoeste.

Para el domingo 26 de abril se prevé un día mayormente despejado con una máxima de 14 °C y vientos del sudoeste a 30 km/h con ráfagas de 19 km/h. La sorpresa llegará por la noche, cuando llegará cielo mayormente cubierta con una temperatura mínima de -2 °C y vientos del sudeste a 24 km/h con ráfagas de igual intensidad.

El tiempo durante el inicio de la semana en Neuquén

El inicio de la próxima semana, el lunes 27 de abril, se presentará mayormente cubierto durante el día con una temperatura de 19 °C y vientos del oeste a 24 km/h con ráfagas de 24 km/h, mientras que por la noche el cielo se despejará con una mínima de 0 °C y vientos del sudoeste a 20 km/h con ráfagas de 20 km/h.

Viento (11)

El martes 28 de abril el cielo volverá a estar cubierto durante la jornada diurna con una máxima de 19 °C y vientos del oeste a 33 km/h con ráfagas de 9 km/h, derivando en una noche mayormente despejada y ventosa con una temperatura de 3 °C y vientos del oeste a 46 km/h acompañados de ráfagas que alcanzarán los 73 km/h.

Finalmente, para el miércoles 29 de abril se anticipa un día despejado con una máxima de 18 °C y vientos del sudoeste a 35 km/h con ráfagas de 52 km/h, concluyendo el período con una noche cubierta, una mínima de 3 °C y vientos del sudoeste a 23 km/h con ráfagas de hasta 28 km/h