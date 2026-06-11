A foja cero:  por un error geográfico, la causa de Jimena Barón de Villa La Angostura volverá al inicio

La Justicia Nacional ordenó una nueva auditoría sobre los pagos del municipio y relanzaron el trámite que investiga su contratación para la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura del año 2020.

La causa contra Jimena Barón dio un nuevo giro en la justicia.

El caso Jimena Barón en Villa La Angostura tuvo un inesperado revés en la Justicia Nacional Civil, luego de un insólito error burocrático que frenó la designación de un perito contador en Neuquén.

El expediente abierto investiga las presuntas irregularidades en la contratación de Jimena Barón para la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura en 2020.

La causa está caratulada como “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonuccelli, Eduardo y otro s/ Cumplimiento de contrato” y se tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 103 de la Capital Federal, a cargo del juez Ariel Ignacio Fognini.

El proceso tiene suspendidos los plazos para dictar sentencia desde el 22 de septiembre de 2025, debido a que el magistrado consideró necesaria una pericia contable exhaustiva para reconstruir el circuito de pagos, retenciones, devoluciones y posibles responsabilidades administrativas vinculadas a la contratación.

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El error que frenó el trámite

La medida judicial sufrió un revés inesperado por un error de jurisdicción: el exhorto que debía enviarse a Neuquén para designar un perito local fue remitido al Juzgado Federal N° 1 de Rawson, en Chubut.

Rawson no tiene competencia sobre Villa La Angostura, por lo que el trámite quedó trabado y debió reiniciarse con nuevas instrucciones para evitar otro rechazo en la Patagonia.

Ante esta situación, la Mesa de Ayuda y Soporte del BUS de la Justicia Federal emitió un instructivo técnico dirigido al encargado de diligenciar la rogatoria, identificado como el Dr. Castellanos, con los pasos que deberá seguir para reactivar el procedimiento.

jimena baron causa

Por qué el exhorto deberá hacerse en papel

El instructivo aclaró que el sistema Lex100 del Poder Judicial de la Nación está integrado al BUS Federal únicamente como receptor, pero no permite al Juzgado Civil N° 103 enviar digitalmente oficios hacia jurisdicciones provinciales.

Por ese motivo, se indicó que el trámite deberá realizarse por la vía tradicional de extraña jurisdicción, es decir, en soporte papel y bajo los parámetros de la Ley 22.172.

El primer paso será presentar un escrito ante el Juzgado Civil N° 103 de CABA para dejar asentada la imposibilidad técnica de utilizar el sistema digital y solicitar que el despacho se libre en formato físico.

Jimena Barón en una de las más recientes fotografías de su feed 1200 x 678.png Jimena Barón en una de las más recientes fotografías de su feed. Instagram @jmena

Luego, el tribunal deberá confeccionar el oficio con firma ológrafa y sello medalla físico, requisitos considerados indispensables para que el documento tenga validez fuera de la Capital Federal.

Finalmente, al momento de ingresar el oficio en Neuquén, deberá acompañarse una copia impresa del correo institucional de la Mesa de Ayuda Nacional como constancia de la falla técnica que impide utilizar el BUS Federal. Esa documentación servirá para justificar el diligenciamiento en papel y evitar que el trámite sea rechazado.

Qué deberá investigar el perito contador

Una vez que el exhorto llegue correctamente a Neuquén y se designe al perito contador oficial, el especialista tendrá que realizar una auditoría sobre los pagos vinculados a la contratación de Jimena Barón.

El juez Fongini ordenó que se determine la tasa de interés por mora y se calculen los intereses compensatorios sobre los montos que la Municipalidad de Villa La Angostura reclama como deuda a los demandados Eduardo Bonuccelli y Pérez Guevara.

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También deberá revisarse la documentación respaldatoria de todos los pagos efectuados por el municipio a favor de los codemandados, con una compulsa de registros contables, comprobantes y movimientos vinculados al expediente.

Otro de los puntos centrales será la trazabilidad bancaria. En caso de que la parte demandada desconozca o cuestione la recepción de los fondos, el perito deberá verificar si las transferencias impactaron efectivamente en las cuentas de destino.

Una pericia clave antes de la sentencia

La pericia contable aparece como una instancia decisiva para que la Justicia pueda avanzar hacia una resolución del conflicto. Hasta que no se determine con precisión qué pagos realizó el municipio, cómo fueron registrados y si llegaron a destino, el expediente seguirá sin condiciones para dictar sentencia.