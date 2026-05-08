El caso de Jimena Barón en Villa La Angostura lleva 225 días congelado: el estado de la causa

A más de siete meses de la orden judicial, denuncian inacción para designar al perito contador clave en la investigación.

Sigue congelada la causa por el concierto de Jimena Barón en Villa La Angostura.

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la contratación de Jimena Barón para la Fiesta Nacional de los Jardines en Villa La Angostura en 2020 permanece sin resolución y acumula más de siete meses de demora en una etapa clave del proceso.

Según publicó Diario Andino, el expediente “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonucelli, Eduardo y otro s/ Cumplimiento de Contrato” se encuentra paralizado desde septiembre de 2025 a la espera de una pericia contable ordenada por la Justicia.

La causa analiza distintos aspectos vinculados a la frustrada presentación de la artista en la icónica fiesta y forma parte de una investigación que ya sumó varios capítulos judiciales en los últimos meses, incluyendo nuevas medidas de prueba y pedidos de pericias contables impulsados por el municipio.

Más de 225 días sin avances en la pericia

De acuerdo a la reconstrucción realizada por Diario Andino, el 22 de septiembre de 2025 el juez interviniente resolvió suspender el dictado de sentencia para ordenar una pericia contable.

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El objetivo de esa medida era analizar documentación financiera y movimientos vinculados a la contratación artística: cuánto dinero salió de las arcas municipales, cuánto se recuperó y bajo qué autorizaciones.

Sin embargo, desde entonces transcurrieron 225 días corridos sin que se concrete la designación del perito contador.

La publicación detalla que durante ese período el oficio judicial atravesó distintas instancias administrativas entre Rawson, Neuquén y Zapala:

En octubre de 2025 se libró un oficio a Rawson, Chubut, que no se tramitó. A partir de ahí, regresó a La Angostura y se ordenó en febrero de este año enviarlo a Neuquén capital. En abril, según los registros, todo estaba listo para la presentación en la capital provincial.

Actualmente no existirían precisiones sobre su ubicación o estado de tramitación.

Esa situación mantiene el expediente “en un limbo procesal” e impide avanzar con la producción de una prueba considerada importante dentro de la causa, ya que impide que se designe al perito contador único de oficio.

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Las pruebas incorporadas al expediente

Entre los elementos ya incorporados al expediente, señalaron que existe una pericia caligráfica que habría detectado firmas falsas en documentación vinculada al contrato artístico.

También se menciona la existencia de inconsistencias relacionadas con movimientos de dinero que, según la investigación, habrían salido de las arcas municipales sin que exista constancia de ingresos en cuentas relacionadas.

Además, según el mismo medio, los demandados mantienen una negativa respecto de los planteos realizados en la causa y que la Justicia consideró necesarias nuevas medidas antes de emitir una sentencia definitiva.

Una causa que sigue sumando capítulos

El caso por la frustrada contratación de Jimena Barón para la Fiesta Nacional de los Jardines ya había generado repercusión en distintos momentos del proceso judicial.

En los últimos meses, LM Neuquén informó sobre nuevas etapas de la investigación, pedidos de pericias contables y posibles responsabilidades patrimoniales de exfuncionarios municipales como el exintendente Fabio Stefani y su entonces secretario de Gobierno Daniel Brito, por autorizar los pagos.

Mientras tanto, la causa continúa sin resolución y a la espera de avances sobre la designación del perito contable solicitado por la Justicia.