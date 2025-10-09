El caso por la fallida contratación de Jimena Barón en Villa La Angostura suma un nuevo capítulo judicial

El juez bonaerense ordenó una pericia contable en la Municipalidad, pero el trámite aún no se concretó. El expediente continúa sin avances y complica la definición de la causa.

El conflicto judicial por la fallida contratación de Jimena Barón para un show en Villa La Angostura volvió a reactivarse con un nuevo capítulo . El expediente, que lleva más de tres años de idas y vueltas, sigue sin resolución definitiva y ahora enfrenta demoras por cuestiones administrativas entre juzgados de distintas jurisdicciones .

El pasado 22 de septiembre, el juez Ariel Ignacio Fongini , a cargo del Juzgado Civil N°103 de Buenos Aires , resolvió suspender el plazo para dictar sentencia y ordenó una pericia contable exhaustiva en la Municipalidad angosturense. La medida fue adoptada para incorporar información faltante antes de emitir un fallo y se encuadra dentro de una figura excepcional conocida como “medida para mejor proveer”.

El magistrado dispuso que un perito contador , designado en la jurisdicción de Neuquén, revise toda la documentación financiera vinculada al frustrado recital de la artista. Entre los puntos a analizar se encuentran:

Las órdenes de pago y transferencias relacionadas con el contrato.

Las retenciones e ingresos brutos aplicados .

Los movimientos financieros efectuados para cancelar el show.

Si se devolvió dinero al municipio y en qué monto.

Y finalmente, quiénes autorizaron los giros de los fondos públicos.

Jimena Barón en una de las más recientes fotografías de su feed 1200 x 678.png Jimena Barón en una de las más recientes fotografías de su feed. Instagram @jmena

El objetivo de esta pericia es determinar con exactitud cuánto dinero salió de las arcas municipales, cuánto se recuperó y bajo qué autorizaciones se realizaron las operaciones. Solo una vez obtenidos esos datos, el juez podrá avanzar hacia una sentencia definitiva en la causa “Municipalidad de Villa La Angostura c/ Bonuccelli, Eduardo y otro s/ cumplimiento de contrato” (Expte. 009630/2021).

Retrasos y falta de comunicación entre juzgados

Pese a la orden dictada desde Buenos Aires, la pericia todavía no comenzó. Según trascendió, el juez Fongini remitió un exhorto al magistrado local Francisco Astoul Bonorino para que designe al perito en Villa La Angostura y se concrete la tarea. Sin embargo, fuentes vinculadas al expediente confirmaron que hasta el momento el exhorto no llegó al juzgado neuquino.

Desde el ámbito judicial indicaron que la demora responde a falta de comunicación interna entre las jurisdicciones, aunque también existe otra controversia: algunos funcionarios sostienen que el Juzgado de Villa La Angostura ya no tiene competencia en la causa, y que el expediente podría haber sido derivado al Juzgado de Zapala.

Jimena Baron escenario (2).jpg

Mientras la causa permanece estancada, esta nueva dilación beneficia temporalmente a los exfuncionarios del gobierno de Fabio Stefani, quienes quedaron involucrados por haber autorizado los pagos. Entre ellos figuran el exintendente Stefani y su entonces secretario de Gobierno, Daniel Brito.

El expediente también alcanza al representante de la cantante, Eduardo Bonuccelli, quien habría recibido el dinero del contrato según la documentación incorporada a la causa.

La pericia contable ordenada busca justamente determinar si ese pago fue efectivamente devuelto o si el municipio aún mantiene pérdidas por el evento cancelado.

Lo que falta

De acuerdo con las fuentes consultadas, la definición del perito y la realización del informe contable son pasos indispensables antes de que el juez pueda dictar sentencia. Solo entonces se podrá establecer el monto exacto de los fondos involucrados y la responsabilidad de cada una de las partes.

Hasta tanto no se concrete ese relevamiento, el expediente seguirá detenido, prolongando una causa que desde su inicio en 2021 se convirtió en uno de los episodios judiciales más resonantes de Villa La Angostura, por su mezcla de gestión pública, cultura y polémica política.