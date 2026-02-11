Nuevo capítulo en el caso Jimena Barón: la Municipalidad de Villa La Angostura pidió otra pericia contable

El conflicto inició tras suspender su show en la Fiesta Nacional de los Jardines. El municipio busca el reintegro de gastos de estadía, vuelos y logística.

La fallida contratación de la cantante Jimena Barón para un show en Villa La Angostura volvió a sumar un nuevo capítulo judicial en los últimos días. El expediente lleva más de tres años sin resolverse y actualmente está en manos de la justicia bonaerense.

La demanda fue iniciada por la municipalidad de la localidad cordillerana contra la artista argentina y su productor Eduardo Bonucelli tras una presentación frustrada en la Fiesta Nacional de los Jardines durante el año 2020 . El expediente se tramita en el Juzgado Civil N.º 103 de la Ciudad de Buenos Aires, subrogado por el juez Ariel Ignacio Fognini.

En la actualidad, la causa se encuentra en la etapa procesal de prueba; por este motivo aún no hay fecha para una sentencia de primera instancia. En diálogo con el sitio La Angostura Digital, el abogado del municipio, Hugo Burgenik , confirmó que el juzgado ordenó una pericia contable para verificar si se realizaron pagos a la cantante y determinar los montos exactos.

La medida implica un exhorto a la Municipalidad para que un perito designado revise la contabilidad oficial.

Jimena Baron escenario (1).jpg

Según explicó el letrado, la prueba fue solicitada por la parte demandante luego de que la defensa de Barón y Bonucelli negara la existencia de algún tipo de contrato. “Sería irrazonable que hubiese cobrado si no existió un contrato que dispusiera el pago y respaldara esa operación contable”, sostuvo.

Además, aseguró que hay múltiples evidencias de la contratación para la edición 2020 de la Fiesta Nacional de los Jardines, como testigos y el programa oficial del evento donde figuraba anunciada la artista.

La acción judicial fue presentada en 2021, después de que el productor se negara a devolver parte de los gastos que el municipio había afrontado para concretar el show. Burgenik precisó que el demandado reintegró el monto total del honorario artístico de Barón, pero no los costos asociados al traslado, alojamiento y logística del equipo.

El abogado también aclaró que se trata de una causa exclusivamente civil (no penal) y que hasta el momento no hay exfuncionarios municipales demandados. En ese sentido, desmintió versiones sobre una supuesta denuncia contra el exintendente Fabio Stefani y afirmó que surgieron tras conocerse la pericia contable solicitada por el propio municipio.

fiesta nacional de los jardines vla

Show suspendido y conflicto en puerta

La disputa entre las partes se originó en febrero de 2020, cuando Jimena Barón, que había sido contratada durante la gestión del intendente Fabio Stefani para presentarse en la Fiesta Nacional de los Jardines, suspendió su show por problema de salud. Sin embargo, al momento de cancelar su participación, la Municipalidad ya había abonado 2.215.631 pesos para cubrir honorarios, pasajes aéreos, alojamiento y comidas de una comitiva de 27 personas.

En este momento, comenzó el ida y vuelta; tras una serie de reclamos y el envío de cartas documento, el productor Bonucelli devolvió 1.450.000 pesos correspondientes al caché de la cantante, según informó la Auditoría Municipal durante el segundo semestre de 2021. Sin embargo, quedaron pendientes de reintegro más de 700.000 pesos vinculados a gastos de estadía, vuelos y logística.

La demanda fue presentada luego de que fracasara una instancia de mediación con el representante de la artista. Por sorteo, el expediente quedó radicado en el juzgado civil porteño y, debido a que el litigio se desarrolla fuera de la provincia, el municipio contrató al estudio jurídico Aires Galli Basualdo y Vazón para representar sus intereses y avanzar con la causa.