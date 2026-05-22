Cortes de luz en un sector del oeste neuquino: CALF realiza trabajos de emergencia

La Cooperativa informó que una intervención de terceros dañó una instalación subterránea clave y dejó sin servicio a usuarios de un sector.

Un importante sector del barrio 1099 Viviendas permanece sin suministro eléctrico luego de que una instalación troncal subterránea fuera "dañada por una intervención de terceros ajena a la cooperativa CALF ". Desde la entidad señalaron que ya trabajan contrarreloj para restablecer el servicio durante la tarde.

El inconveniente se registró en la zona cercana a las calles Kilka y Hualcupén, donde se produjo la rotura de una línea subterránea de gran complejidad técnica. Según informó CALF a través de un comunicado oficial, el daño afecta a una instalación clave para la distribución eléctrica del sector.

Desde la cooperativa explicaron que, debido a las características de la infraestructura afectada, no es posible realizar una reparación o recambio inmediato. Por ese motivo, cuadrillas y personal especializado comenzaron a montar una red aérea de emergencia para devolver el suministro a los vecinos afectados lo antes posible.

“La reparación o recambio inmediato no es posible”, indicaron desde CALF, al tiempo que remarcaron que los trabajos demandan una intervención técnica compleja por tratarse de un tendido subterráneo troncal.

Mientras avanzan las tareas, la cooperativa pidió paciencia y comprensión a los usuarios perjudicados por el corte de energía. Además, recomendaron tomar las precauciones necesarias hasta que el servicio quede normalizado por completo.

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Por una intervención de terceros ajena a CALF, se produjo un daño sobre una instalación troncal subterránea que alimenta un importante sector del barrio 1099 Viviendas, en la zona aledaña a calles Kilka y Hualcupén.



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El corte impactó en un sector importante del barrio 1099 Viviendas. Hasta el momento, no se informó la cantidad exacta de usuarios afectados, aunque desde CALF estimaron que el servicio podría quedar restablecido en las proximas horas.

CALF impulsa la transformación digital de Neuquén

En el marco de su agenda institucional, autoridades de la Cooperativa CALF visitaron la casa matriz de Huawei, referente global en infraestructura de TIC. El encuentro tuvo como objetivo principal la integración de soluciones tecnológicas de vanguardia para potenciar la infraestructura eléctrica y de conectividad en la región de Neuquén.

Durante las jornadas en Shenzhen, China, especialistas de Huawei presentaron desarrollos clave para la evolución de los servicios de la cooperativa:

Conectividad de alta capacidad: Soluciones de fibra óptica para WiFi en espacios públicos y grandes superficies.

Smart Grid: Herramientas de inteligencia aplicada para optimizar y monitorear las redes eléctricas en tiempo real.

Seguridad y Salud: Sistemas de videovigilancia integral y tecnologías de monitoreo remoto para pacientes, un salto cualitativo para el sector sanitario local.

CALF huawei

Además, un punto central de la visita tuvo que ver con la integración hacia un Datacenter propio en el Polo Tecnológico de la ciudad de Neuquén.

Este proyecto busca no solo ampliar la capacidad de almacenamiento, sino garantizar la soberanía de los datos a nivel regional.

"Estamos en un momento de expansión clave. Vinimos a buscar ideas y tecnología que nos permitan ser competitivos y ofrecer alternativas reales que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad", destacó Marcelo Severini, presidente de CALF.

La visita también sirvió como marco para adelantar la consolidación de CalfTech, una iniciativa estratégica que trasciende la conectividad convencional. Según explicó Sergio Fernández Novoa, gerente de TIC, este nuevo sello buscará integrar Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) para potenciar el desarrollo productivo y social de la provincia.

"Conocer los detalles técnicos de manos de los ingenieros de Huawei nos permite agregar un valor diferencial a nuestras redes. El objetivo es claro: transformar la infraestructura en soluciones directas para la comunidad", subrayó Fernández Novoa.

El marco de la gira está atravesado también por la innovación en el circuito de las energías renovables, la incorporación de nuevas tecnologías y el avance estratégico en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en unidades de la cooperativa vinculadas a infraestructura, internet, energía y beneficios para la ciudad.