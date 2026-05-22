Finde con corte de tránsito en la obra de Avenida Mosconi: en qué zona será la interrupción

El corte será en forma total durante todo el día. La circulación quedará nuevamente habilitada a partir del martes 26 de mayo.

La Municipalidad de Neuquén informó que durante este fin de semana largo, nuevamente, permanecerá interrumpido el tránsito en un sector de la obra de Avenida Mosconi . El corte vehicular se mantendrá solo el fin de semana largo, entre el sábado 23 y el lunes 25, y será en forma total durante todo el día, mientras que la circulación quedará nuevamente habilitada a partir del martes 26 de mayo.

El corte de tránsito se llevará adelante en la intersección con Chaneton , debido a los trabajos vinculados a la obra de transformación de la ex Ruta Nacional 22.

En el sector se desarrollará una intervención técnica fundamental para el avance de la obra, que consiste en bajar la calzada hasta el nivel de subrasante. Esta tarea permitirá definir las alturas finales del corredor antes de iniciar la colocación de las capas estructurales definitivas.

El proyecto prevé transformar la antigua Ruta 22 en una avenida moderna, con cuatro carriles por mano, espacios de estacionamiento y un sistema pluvial de gran escala destinado a mejorar el escurrimiento y evitar anegamientos históricos en distintos sectores de la ciudad.

ON - Mosconi obra (2) Omar Novoa

Los avances en Avenida Mosconi para habilitar los primeros tramos

La obra de la Avenida Mosconi sigue mostrando sus avances y se espera que el tramo de acceso al puente carretero hacia Cipolletti sea el primer sector en quedar habilitado con su nueva fisonomía. El proyecto, que tiene un presupuesto total de 170 millones de dólares, ya tiene tres etapas en proceso, lo que representa una extensión de 5 kilómetros a lo largo de esta arteria.

El intendente Mariano Gaido recorrió esta semana la zona de obra y aseguró que el plazo inicial para la Etapa 6 se redujo de 60 a 45 días, por lo que será el primer sector en quedar habilitado para los automovilistas. La obra incluye no sólo una nivelación de la multitrocha, que antes estaba elevada, sino también el desarrollo de los pluviales necesarios para evitar posibles inundaciones como efecto del cambio climático.

Dron Mosconi - Puente Carretero

Las imágenes aéreas muestran el avance de los tres tramos que están actualmente en ejecución. Se trata de la Etapa 4, entre las calles Gatica y Linares, la Etapa 5, que comenzó de forma más reciente y une Linares con Primeros Pobladores, y la Etapa 6, de menor extensión pero más compleja, ya que sumará un viaducto elevado entre la Avenida y los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.

Mientras las empresas a cargo de cada etapa avanzan con los trabajos, la Municipalidad sostiene el diálogo con los frentistas con el objetivo de evitar los efectos adversos que una obra de tal envergadura genera en la circulación.

En ese contexto, este martes se firmó un nuevo acuerdo con ACIPAN para ampliar los beneficios impositivos a los comerciantes que tienen sus locales a la vera de la Mosconi. El coordinador de Desarrollo Económico de Neuquén capital, Gastón Contardi, explicó que el beneficio busca acompañar a un sector afectado por la caída del poder adquisitivo a nivel nacional, la mayor competencia con plataformas extranjeras, que se suma a la menor circulación por una calle en obra.