Tradición, sabores y aire libre: el plan ideal para este domingo

Productores, artesanos, gastronomía casera, música en vivo y actividades al aire libre formarán parte de una propuesta ideal para disfrutar en familia y en contacto con la naturaleza.

La chacra de Buena Vida volverá a convertirse en un punto de encuentro, el domingo 14 de junio, para vecinos y visitantes que buscan disfrutar de una jornada diferente, entre árboles, productos regionales, música y gastronomía casera.

Desde las 12 y hasta las 18, las tranqueras estarán abiertas para recibir al público en una nueva edición de la feria que mes a mes reúne a productores y artesanos de la región en un entorno natural único de la localidad de Centenario.

La propuesta invita a recorrer los distintos puestos donde se podrán encontrar alimentos elaborados artesanalmente, productos regionales, objetos de diseño y múltiples opciones para quienes buscan un regalo especial para el Día del Padre. Además, será una oportunidad para abastecerse de quesos, embutidos, conservas y otras delicias ideales para preparar una buena picada y disfrutar de los encuentros deportivos de la temporada.

La música también tendrá un lugar destacado durante la jornada. En esta oportunidad, el escenario estará dedicado al rock nacional en formato acústico, con clásicos que prometen acompañar la tarde y animar al público. Como ya es tradición, no faltará el karaoke para quienes se animen a tomar el micrófono y sumarse a la diversión.

Feria, verduras

Uno de los principales atractivos de Buena Vida es la posibilidad de disfrutar del paisaje rural. Los visitantes podrán caminar entre los árboles, recorrer la chacra y compartir un espacio pensado para desconectarse de la rutina y reencontrarse con la tranquilidad del aire libre.

Para hacerle frente a las bajas temperaturas, la organización preparó un menú especialmente pensado para el invierno. Habrá guiso de lentejas, pastel de papas y los tradicionales choripanes, que podrán disfrutarse al calor del fogón, uno de los rincones más convocantes de cada edición.

Mate en mano, reposera mediante y con ganas de compartir una tarde diferente, la invitación está hecha.

Cabe mencionar que la chacra Buena Vida cuenta con la habilitación oficial como establecimiento de Turismo Rural especializado en Agroturismo por parte del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. La propuesta combina producción agroecológica, experiencia turística y fortalecimiento de la economía regional.

Feria, verduras 1

Asimismo, el establecimiento aplica Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y sus propietarios forman parte de los productores que apuestan a una horticultura más responsable, certificando sus procesos junto a la Secretaría de Producción e Industria de Neuquén a través del sello “Horticultura Responsable”, garantizando así alimentos de calidad, inocuos y producidos con respeto por el ambiente.

Cómo llegar

Desde Neuquén se toma la Ruta 7 en dirección norte hacia Centenario. Pasar las tres rotondas y continuar por Ruta 7 hasta la entrada de Vista Alegre. Allí, girar a la derecha e ingresar a calle Islas Malvinas (asfaltada).

Seguir por esa calle aproximadamente 1.500 metros. Luego, doblar a la derecha e ingresar a calle 11 Bis (calle ancha de tierra). Continuar 700 metros y, a mano izquierda, se encuentra la tranquera de la Chacra Buena Vida Nº 3 (tiene cartel).

Feria, verduras 2

Está ubicado en la Chacra 3 Oeste en el límite entre Vista Alegre Sur y Centenario, y puede encontrarse en Google Maps como Buenavida Verduras Agroecológicas. En Instagram @buenavida_verduras se encuentra un video explicativo de cómo llegar al lugar.