Pesca nocturna en la cordillera: atraparon a 11 pescadores y secuestraron 18 truchas

Un operativo realizado sobre las rutas 40 y 237 detectó capturas fuera del horario permitido. Fauna recordó que la pesca nocturna no está habilitada en Neuquén.

Un operativo conjunto en la zona cordillerana del sur neuquino terminó con 11 pescadores infraccionados y 18 truchas secuestradas. Los controles se realizaron sobre las rutas 40 y 237 , dos corredores muy utilizados por quienes se trasladan hacia ríos y lagos de la región.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección Provincial de Fauna y de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur de la Policía del Neuquén. Durante varias horas, los equipos realizaron patrullajes preventivos y controles dinámicos en distintos sectores vinculados a la actividad de pesca deportiva.

Según se informó, las infracciones fueron labradas por incumplimientos a la normativa vigente. El principal motivo fue la captura de peces en horario nocturno, una modalidad que no se encuentra habilitada por la reglamentación provincial para la pesca deportiva.

Como resultado de los controles, los agentes secuestraron 18 peces: 17 ejemplares de trucha arcoíris y una trucha marrón. Además, fueron incautados distintos elementos utilizados para realizar la actividad.

truchas- pesca ilegal- Picún Leufú-2

Controles en rutas clave de la cordillera

El operativo se desplegó sobre tramos de las rutas nacionales 40 y 237, dos vías estratégicas para el acceso a distintos ambientes acuáticos del sur neuquino. Se trata de caminos muy transitados durante la temporada por pescadores deportivos, turistas y vecinos que se movilizan hacia ríos, lagos y sectores habilitados para la actividad.

En las tareas participaron agentes de Fauna con base en San Martín de los Andes y Aluminé, junto a personal policial especializado de la Brigada Rural y Abigeato Zona Sur. El trabajo se desarrolló bajo una modalidad preventiva, con recorridas y controles en movimiento para detectar posibles incumplimientos.

Durante esas intervenciones, los equipos identificaron situaciones irregulares vinculadas con la pesca fuera de los horarios permitidos. Por ese motivo, se confeccionaron 11 actas de infracción y se avanzó con el secuestro de los ejemplares capturados.

truchas- pesca ilegal- Picún Leufú-2 Foto de archivo.

Desde la Dirección Provincial de Fauna recordaron que la pesca deportiva en Neuquén se encuentra regulada por resoluciones anuales que establecen las temporadas habilitadas, las zonas permitidas, los cupos de extracción, las modalidades autorizadas y las restricciones horarias.

En ese marco, remarcaron que la pesca nocturna queda excluida de las prácticas permitidas. Por eso, quienes realizan la actividad deben informarse previamente sobre las condiciones vigentes para cada ambiente y respetar las disposiciones establecidas.

Piden respetar horarios, cupos y zonas habilitadas

Fauna recordó que cada temporada cuenta con condiciones específicas y que no todos los sectores tienen las mismas reglas. Por eso, antes de salir a pescar, es fundamental consultar la normativa correspondiente, contar con el permiso habilitante y respetar los límites establecidos.

Las autoridades provinciales remarcaron que el cumplimiento de las normas permite preservar los ambientes acuáticos y garantizar que la actividad pueda seguir desarrollándose de manera sostenible. También destacaron la importancia de los controles en rutas y accesos, especialmente en zonas donde la presión de pesca suele ser mayor.

Los operativos preventivos continuarán en distintos puntos de la provincia, principalmente en corredores vinculados a lagos, ríos y sectores de alta concurrencia durante la temporada. La recomendación para quienes practican pesca deportiva es clara: informarse antes de salir, respetar los horarios permitidos y evitar capturas fuera de la reglamentación.