Pronóstico de viento y ráfagas fuertes en gran parte de Neuquén

Buena parte del territorio neuquino estará atravesado por el viento a partir de este jueves. A cuánto llegarán las ráfagas máximas.

El viento será protagonista en Neuquén y parte de la provincia.

En estos días otoñales, se esperan jornadas de viento y ráfagas fuertes en gran parte de la provincia de Neuquén a partir de este jueves.

El pronóstico del tiempo lo había anticipado desde hace unos días. Para este jueves se prevé en Neuquén un leve ascenso de la temperatura, pero también el inicio de una jornada ventosa que afectará también la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) anticipó una madrugada con viento leve y una temperatura que arrancará en los 6 grados. En la mañana la temperatura ascenderá a los 8 grados y el viento soplará de 23 a 31 kilómetros por hora con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Por la tarde la temperatura ascenderá a una máxima de 21 grados con viento leve del suroeste. Hacia la noche el viento disminuirá y la temperatura descenderá a los 12 grados.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), durante los próximos días se presentarán condiciones típicas de otoño y vientos en disminución. Hacia el fin de semana, se espera un descenso de la temperatura.

El frío intenso viene dominando el otoño. Lo acompañará el viento.

El tiempo a partir del viernes en la provincia

En la zona centro para este viernes el SMN adelantó viento intenso bajo un cielo mayormente nublado. Durante la madrugada empezarán las ráfagas de viento entre 60 y 69 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 4 grados mientras que la máxima no superará los 16 grados en Zapala.

Mientras que en San Martín de los Andes se registrarán lluvias aisladas durante la mañana y tarde con viento fuerte y ráfagas de casi 70 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 4 grados y la máxima de 11 grados.

En la capital neuquina, para este viernes estará ventoso en horas de la mañana, las ráfagas estarán cercanas a los 60 kilómetros por hora. La temperatura mínima se registrará en horas de la madrugada con 6 grados mientras que la máxima alcanzará los 21 grados por la tarde. A partir de la tarde el viento irá en disminución hasta los 22 kilómetros por hora.

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Descenderá la temperatura en el fin de semana

Se prevé que el fin de semana descienda la temperatura en la capital provincial y la zona de influencia. Para el sábado se pronosticó una mínima de 6 grados durante la madrugada y una máxima de 17 grados por la tarde. El viento soplará de leve a moderado del sudoeste,

Para el domingo el pronóstico en Neuquén anticipa un leve ascenso de la temperatura respecto a la jornada previa. La mínima será de 8 grados y la máxima no superará los 20 grados. Aprecerá nuevamente el viento fuerte y las ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora durante la madrugada del cierre del fin de semana.