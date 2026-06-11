Dolor en la provincia por la muerte de una reconocida arquitecta

Se trata de una referente de importante labor entre sus colegas y compañeros de trabajo, quienes manifestaron su profundo pesar.

Pesar por el fallecimiento de una reconocida arquitecta de la provincia.

Conmoción en la localidad de Villa La Angostura por la muerte de una reconocida profesional y ex funcionaria. Tanto desde el municipio local como del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén manifestaron muestras de dolor por el reciente fallecimiento de la arquitecta Silvia Bruss .

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura lamentaron profundamente la muerte de Bruss a la que recordaron como “arquitecta, madre, exfuncionaria municipal y vecina comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestra comunidad”.

Supo desempeñarse en la década de ‘90 como funcionaria del municipio local ”contribuyendo con profesionalismo, dedicación y vocación de servicio a la construcción de una Villa La Angostura mejor”.

A través de un mensaje, el municipio destacó “su compromiso con la comunidad y su permanente aporte al desarrollo local dejan una huella imborrable que será recordada por todos quienes tuvieron el privilegio de conocerla y compartir su labor”.

Además, desde el ejecutivo municipal expresaron “sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos con profundo respeto y afecto en este doloroso momento, y elevando una oración por su eterno descanso”.

ARQUITECTA- MUERTE-1 Gentileza La Angostura Digital

Colegas: “Hasta siempre, querida Silvia”

Sus colegas también la recordaron en estos difíciles momentos para su familia y amigos. Desde la Regional IV del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén lamentaron el fallecimiento de Bruss, a la que recordaron especialmente, además de por colega y amiga, como la “primera Presidente de nuestra Regional e integrante del equipo Fundador de la UAAP.

Colegas subrayan “su permanente compromiso con Villa La Angostura, en el desarrollo de su actividad profesional, con dedicación y vocación de servicio”.

Además de sus cualidades profesionales, destacan la pasión con la que la llevó adelante. “Su legado permanecerá vivo en las instituciones que ayudó a construir y en el afecto de quienes tuvieron el privilegio de conocerla”, agregaron.

Por su parte, vecinos de la localidad también dejaron su pesar en redes sociales. “Hermosa mujer siempre positiva y trabajando siempre. Te recordaré así cielo como me decías descansa en paz”, la recordó la vecina Hilda Albornoz.

Luis Retemal la evocó en redes: "Mis mas sentidas condolencia a la familia gran persona Q.E.P.D."

También Lucía Lamuedra escribió: "Que descanses en paz querida Silvia! Te voy a recordar con esa buena onda y sonrisa imborrable que te caracterizaba!!! Besos al cielo"

"Que pena Silvia, una hermosa mujer. Siempre te recordé QEPD", escribió Flor Gaez.