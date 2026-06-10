Tristeza y dolor: quién era la vecina que murió atropellada en una esquina sin senda peatonal

María murió el martes a media tarde tras 24 horas de pelear por su vida. Su hijo Leandro la lloró en redes: “Nunca me preparaste para esto, mami”.

María Díaz tenía 45 años y falleció en la tarde del martes.

Se fue María. Y se fue como no se va nadie: de golpe, en una esquina de su barrio, una tarde de lunes que se quedó en pausa para Don Bosco desde las 17:50 horas. María Díaz , 45 años, vecina del lugar, perdió la vida este martes en el hospital de Zapala.

Había estado peleando durante casi 24 horas exactas desde el lunes 8 de junio, cuando un Volkswagen Gol conducido por un joven de 19 años la embistió en la rotonda de la histórica plaza , cruce de Eva Perón y Martín Petri.

Las heridas fueron irreversibles. Muerte cerebral, dijeron los médicos. Y fue su familia quien, con el alma rota, decidió desconectarla del soporte vital. María no volvió a casa. Se quedó en ese asfalto sin senda, sin cartel, sin tregua. Se quedó Don Bosco entero llorándola.

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“Nunca me preparaste para esto, mami”: el adiós quebró a Zapala

No hay dolor más hondo que el de un hijo despidiendo a su madre. Y Leandro Díaz lo escribió sin filtro, con el corazón en la mano, en sus redes:

“Desearía que todo esto solo sea un sueño y aun estés conmigo, nunca me preparaste para esto mami. Dejaste un enorme vacío en mi corazón, pero sé que ahora estas tranquila y descansas en paz. Ya no hay más sufrimiento. Te amo y te voy amar toda la vida mi viejita. Un día volveremos a estar juntos, te lo prometo. Dame fuerzas porque las necesito. Te amo mami”, reza textual el desgarrador posteo.

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Las palabras que lo dicen todo: “Nunca me preparaste”. Porque ningún hijo se prepara para enterrar a su mamá. Menos así. Menos en una tarde de lunes, cruzando como cualquier día.

El dolor también encontró voz en Natalia Alarcón, la cuñada. “Mi cuña bella, hoy saber que no vas a estar más se me parte el alma. Ojalá fuera un sueño y despertar y verte ahí con mi hermano y mi sobrina sonriendo siendo felices. Pensar que hace unos días estábamos tomando mate y charlando. Hoy mi corazón llora tu partida”, escribió.

Los compañeros de vialidad provincial piden ayuda para Gastón y sus hijos

El golpe llegó también a los pasillos de Vialidad. María era la esposa de Gastón Alarcón, empleado del Distrito II Zapala. Y los compañeros no miraron para otro lado.

Desde UNAVP expresaron: “Acompañamos a nuestro compañero Alarcón Gastón, a sus hijos y a toda su familia en este difícil momento ante la irreparable pérdida física de su querida esposa María. No existen palabras suficientes para aliviar el dolor de una partida tan significativa, pero queremos hacerles llegar nuestro más sincero acompañamiento, cariño y solidaridad. Que el amor compartido, los recuerdos vividos y el afecto de familiares, amigos y compañeros les brinden fortaleza. Elevamos una oración por su eterno descanso. Que descanse en paz”.

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Y porque el dolor no paga el sepelio, lanzaron una colecta solidaria: “Sabemos que en momentos como estos la unión hace la diferencia. Toda colaboración, sin importar el monto, será de gran ayuda”.

Alias para colaborar: AEG3251.NX.ARS a nombre de: Edgardo Gastón Alarcón. CUIT: 20-29736217-9

Zapala responde una vez más. Porque cuando la tragedia golpea a uno, el barrio y los compañeros se ponen de pie por todos.

La deuda que queda en el asfalto

El lunes la causa era “lesiones gravísimas”. La fiscal Laura Pizzipaulo pidió pericias, cámaras, alcoholemia al conductor de 19 años. Con la muerte de María, la Justicia ahora debe determinar qué pasó en esos segundos en Eva Perón y Martín Petri. Sin embargo, más allá de la carátula, queda la pregunta que quema en Don Bosco: Hasta cuándo?

Esa esquina no tiene senda peatonal pintada. No tiene cartelería que indique medidas de prevención tanto para transeúntes como para automovilistas.

atropello a una joven y esta grave Zapala (2)

No tiene nada que avise que ahí cruza gente. Quienes vieron como trabajó el personal de Criminalística de policía lo pudieron comprobar: “Hace falta cartelera y sendas. La gente no sabe por dónde cruzar”, pronunciaron algunos vecinos del sector.

El último adiós

Desde anoche los restos de María Díaz son velados en Sala Diniello, Chaneton 870 de Zapala. Vecinos llegan con abrazos que no alcanzan, con flores, con palabras que recuerdan su sonrisa.

Este miércoles, cerca del mediodía, María será inhumada en la Necrópolis local. Don Bosco la va a despedir entre lágrimas, bajo el mismo cielo que no alcanzó a protegerla. María se fue. Dejó un vacío enorme en el corazón de Leandro, en la casa de Gastón, en el barrio entero. Dejó también una deuda. Una deuda de pintura, de carteles, de cuidado.

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Porque cuando se muere una madre así, se muere un pedazo de casa. Y se muere un pedazo de ciudad. Q.E.P.D, María.