Protagonizó un choque, se atrincheró en su auto y se negó al test de alcoholemia: el video

Un hombre perdió el control de su auto en plena madrugada y dijo una insólita frase cuando estaba atrincherado en su vehículo.

Este jueves a la madrugada un insólito momento se vivió cuando un hombre chocó su auto contra una parada de Metrobus. Luego, se atrincheró durante tres horas para evitar el control de alcoholemia . Todo quedó grabado.

Alrededor de las 4:47 de la mañana sobre la Avenida Leandro N. Alem al 600, el conductor de un Fiat Palio gris perdió el control , y terminó impactando violentamente contra los bolardos de hormigón que protegen el carril exclusivo de colectivo.

Al lugar arribaron personal de Tránsito y efectivos policiales, quienes solicitaron la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias ( SAME ).

El conductor fue identificado como Fernando, de 50 años y protagonizó un inédito momento en el barrio porteño de San Nicolás, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuando los efectivos llegaron, el hombre se negó a colaborar y se atrincheró durante tres horas en el interior de su vehículo. Cuando el sol ya asomaba, el hombre descendió del Fiat Palio y apenas podía mantenerse de pie.

El conductor atrincherado no quiso hacer el test de alcoholemia

En el lugar, ya frente a las cámaras de televisión, el conductor dijo una insólita frase por la que incluso terminó demorado: "Reconozco que tomé de más". M inutos después, fue trasladado a una comisaría, pero no para quedar tras las rejas, sino para un trámite administrativo.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño confirmaron a Infobae que se le labró un acta por falta de documentación, otra por negarse a efectuar el test -que se presume positivo- y se le secuestró el auto. Sin embargo, no quedó detenido.

Una vez que se realizó el análisis de su patente, se determinó que el conductor tenía cinco infracciones acumuladas que suman casi $760 mil, las cuales están relacionadas con mal estacionamiento y exceso de velocidad.

Un funcionario manejaba borracho con 2,26 g/l: había asumido hace un mes

Semanas atrás, un funcionario del gobierno mendocino quedó envuelto en un escándalo, luego de que lo sorprendieran manejando borracho con alto grado de alcohol en sangre, pero además le detectaron numerosas infracciones. Había asumido en el cargo hace tan solo un mes.

Diego Silvestre debió detenerse en un control que se llevaba a cabo en las inmediaciones de la ciudad de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza, cuando se desplazaba en una camioneta Fiat Strada, y tras dar positivo fue demorado y le retuvieron el vehículo.

Además, los agentes corroboraron que no tenía la licencia de conducir, ni la cédula identificatoria, ni el seguro.

A tan solo un mes de ser nombrado coordinador del ETI de San Rafael y a menos de una semana de su designación como titular del Consejo de Minería, el ahora exfuncionario, fue detenido durante un control policial tras haberse confirmado que tenía 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el mínimo en todo el territorio mendocino es de 0,5 g/l, según supo la Agencia Noticias Argentinas.