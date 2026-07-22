¡Un peligro! La caótica escena que quedó grabada en una ruta de la cordillera, en medio del temporal de nieve

Un video muestra múltiples vehículos chocados y a la vera de la ruta. Advierten por la imprudencia al transitar sin cadenas, que son obligatorias.

Un reciente video captado en plena ruta de San Martín de los Andes , bajo un intenso temporal de nieve en la cordillera neuquina, pone de manifiesto los riesgos que enfrentan a diario conductores y pasajeros en zonas de alta montaña, cuando transit an sin cadenas. Las autoridades reiteran que su portación es obligatoria.

En las imágenes se muestra la cruda realidad de quienes transitan "todos los días" subiendo al cerro Chapelco en transporte público o combis. La grabación muestra el momento exacto en que los pasajeros se topan con las consecuencias de la imprudencia al volante.

La escena descripta en el video no es un hecho aislado, sino algo recurrente para los trabajadores y vecinos que dependen de estas rutas para su movilidad diaria. "Todos los días cuando subimos al cerro en nuestras combis y encontramos esta situación. Autos corridos o chocados entre si arruinándose las vacaciones, para luego si te sacan tener que pagar estacionamiento", escribió la empresa Lanín Turismo, que captó las imágenes, a través de su cuenta de Instagram.

En el material se observa una escena que se volvió común. En el audio se alcanza a escuchar la reacción de asombro ante un incidente que involucró a dos vehículos: “Se fueron feos, ¿no? Los dos”, comenta un testigo en el lugar. Esta frase resume la violencia de los accidentes que suelen ocurrir cuando el terreno y el clima superan la capacidad de maniobra de los conductores.

Tener una camioneta 4x4 no reemplaza las cadenas

A principios, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, hizo una importante advertencia sobre el uso de cadenas. Las autoridades detectaron que numerosos conductores de camionetas con doble tracción creen que no necesitan colocarlas para circular sobre nieve o hielo.

Ortiz Luna aclaró que la doble tracción brinda una mayor estabilidad, pero no garantiza la adherencia necesaria sobre una calzada congelada. “No se confíen del vehículo ni de su capacidad para manejar”, advirtió. También remarcó que no alcanza con llevar las cadenas en el baúl: es necesario saber colocarlas correctamente antes de ingresar a una zona complicada.

Durante el primer fin de semana de este mes quedaron atascadas camionetas de alta gama y vehículos considerados seguros, lo que volvió a demostrar que ningún modelo está exento de perder adherencia cuando hay hielo o nieve acumulada.

La advertencia para los camioneros

Las mayores dificultades se registran habitualmente con los vehículos de gran porte. Según explicó Ortiz Luna, muchos camioneros no colocan las cadenas, especialmente en sectores complejos como la Cuesta del Rahue o distintos tramos de la Ruta Nacional 237.

Cuando un camión pierde el control o queda cruzado sobre la calzada, no solamente se pone en riesgo al conductor, sino que también se bloquea la circulación y se requiere una importante movilización de maquinaria y personal para retirarlo.

La funcionaria indicó que esta situación se repite cada invierno y es uno de los principales temas que plantean los equipos de Vialidad durante las reuniones de preparación del Operativo Nieve.

Gentileza

Operativo de la Policía en la Ruta 237

Este miércoles, el personal de la Comisaría 42° de Villa El Chocón llevó adelante un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 237 y la Ruta Provincial 68, en una jornada marcada por la presencia de agua nieve y bajas temperaturas.

Según se informó oficialmente, la actividad se desarrolló en el marco de un dispositivo de prevención de siniestros viales, reducción de velocidad, fiscalización del tránsito, concientización ciudadana y atención al turista, con la colaboración de personal de Defensa Civil, Bomberos y Bromatología del municipio local.

Además de los controles vehiculares, los efectivos realizaron patrullajes preventivos en los caminos de acceso a ambas rutas, monitoreando de manera permanente las condiciones climáticas y el estado de transitabilidad para mantener informado al Centro de Operaciones.

Durante el operativo, policías y organismos intervinientes brindaron recomendaciones a turistas y viajantes sobre las condiciones de circulación hacia Picún Leufú, Piedra del Águila y otros destinos de la zona sur de la provincia. Entre los viajeros asistidos se encontraba una caravana integrada por alrededor de veinte vehículos provenientes de Brasil, cuyos integrantes recibieron información preventiva para continuar su recorrido de manera segura.