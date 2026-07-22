Versiones cruzadas: la explicación de Fiscalía por el hombre que se suicidó y fue enterrado sin que se entere su familia

A una semana del hecho, el fiscal jefe dio una versión oficial de los hechos, opuestos con el testimonio de la familia. El hermano de Salvador Ferreira aseguró que "no era un indigente".

A una semana de la muerte de Salvador Ferreira , el hombre que se suicidó en Cutral Co y fue enterrado sin que su familia sepa, se supo una versión oficial de la Fiscalía. De testimonios recopilados por LM Neuquén, surgen versiones cruzadas entre el relato oficial y el de los allegados del fallecido.

Ferreira fue hallado sin vida en un domicilio de la localidad por un adulto mayor al que él cuidaba a eso de las 10:30 de la mañana del miércoles 15 de julio. Su familia se enteró de su muerte cuando les empezaron a llegar mensajes de condolencia por redes sociales y, averiguaciones de por medio, se hicieron presentes en el lugar del hecho.

Para ese momento, el cuerpo de Salvador ya había sido trasladado a la funeraria y luego al cementerio local. Cuando llegaron, el hombre de 38 años ya estaba enterrado . Su hermano, Juan José Ferreira, relató un desgarrador momento: su madre, desolada, comenzó a rascar la tierra con las manos para poder verle la cara por última vez a su hijo. "No sé si es Salvador" , gritaba la mujer, según el testimonio de Juan José.

Salvador Ferreira

Qué dijo fiscalía sobre la muerte de Salvador Ferreira

En comunicación con LM Neuquén, el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, afirmó que "la causal de la muerte la certificó el médico forense, no halló ningún síntoma de criminalidad, descartó cualquier otra cuestión y avaló que esto se trataba de un suicidio. Por esas circunstancias él firma el acta de defunción y certifica la causal de la muerte". Según el funcionario, la autopsia no se ordenó debido a que no se hallaron indicios de criminalidad.

Uno de los principales reclamos de la familia reside en que no se los contactó al momento de certificarse la muerte de Ferreira; y que se envió su cuerpo a la funeraria y luego al cementerio sin su consentimiento.

Al respecto, Liotard afirmó que "se trató de contactar a la familia durante todo ese día, no se pudo. Había que hacer algo con el cuerpo desde ya. Se contactó a una persona conocida del fallecido y se dispuso que sea depositado en el cementerio".

La respuesta oficial negó que la familia tuviera contacto con Ferreira

Otro de los reclamos de la familia, que estaba sujeto al hecho de no haber sido contactados, es que afirmaban que Salvador Ferreira había sido tratado "como un indigente sin familia". Juan José reconoció que no hablaba habitualmente con él, pero que otro de los 5 hijos de Juan Carlos Ferreira, reconocido docente de la localidad, sí mantenía contacto seguido.

Según señaló el fiscal, "hacía más de dos años que la familia ahora requiriente no tenía contacto con él". Esa afirmación, dice Liotard, surge de la investigación policial realizada al momento de que Ferreira fue hallado.

Tras una semana de silencio, la familia pide al Ministerio Público Fiscal que se exhume el cuerpo de Salvador, se realice una necropsia y se deslinden las responsabilidades del procedimiento que, según ellos, fue "espantoso y que no tiene nombre".

Frente a esto, Liotard dijo que "lo que ellos piden se podrá evaluar, no habría inconveniente, en tanto y en cuanto sea pertinente. Si hay pertinencia se hace. Si no, no".