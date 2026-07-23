Se iban de vacaciones y chocaron contra un camión: murieron una mujer y su hijo de 13 años

En la camioneta viajaba una familia completa. El brutal impacto quedó registrado por la cámara de seguridad.

El video muestra el instante en que una camioneta perdió el control y terminó impactando contra estacionado sobre la banquina.

Un fatal accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional N°14, donde una mujer y su hijo adolescente murieron al impactar de lleno contra un camión . El brutal choque quedó registrado por la cámara de seguridad de la zona.

En las últimas horas se conocieron imágenes del momento exacto del accidente. Allí se puede ver a una camioneta Renault Alaskan que perdió el control y terminó impactando de lleno contra un camión que permanecía estacionado sobre la banquina.

La camioneta circulaba detrás de un camión y por motivos que todavía se investigan, se desvió hacia la derecha hasta impactar contra el vehículo de carga.

A bordo de la camioneta se encontraba una familia completa, quienes viajaban desde la provincia de Buenos Aires hacia el noreste del país por las vacaciones de invierno.

Así fue el brutal accidente que dejó dos muertos

Según reveló la policía local, el trágico episodio ocurrió durante la tarde de este miércoles en inmediaciones del cruce con la Ruta Nacional 18 y pocos metros al sur de las cabinas de peaje del puesto Yeruá, en Entre Ríos.

El camión involucrado era un Mercedes-Benz con semirremolque Truckvan, perteneciente a una empresa brasileña. Los investigadores buscan determinar si el conductor de la camioneta perdió el control o si realizó una maniobra para evitar la fila de vehículos que tenía delante.

Se conoció la identidad de las víctimas fatales del accidente

Las víctimas fueron identificadas por la policía como Silvia Raquel Lucca, de 49 años, quien falleció en el lugar del accidente. Y uno de sus hijos, Lucas Valentín Maidana de 13 años, que murió durante su ingreso al hospital.

A pesar de los esfuerzos, el menos falleció como consecuencia de un trauma grave, producto de una lesión cortante en la región frontal, con pérdida de masa encefálica y hundimiento de cráneo.

Asimismo, se informó que los otros dos heridos fueron una adolescente de 14 años-hija y hermana de las víctimas -, y el padre de ambos menores, Cristian Maidana, funcionario de la Prefectura Naval Argentina, de 49 años. Era quien conducía la camioneta donde viajaban.

Según relevaron las autoridades, solo presentaron heridas leves y están bajo atención médica en el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

El conductor del camión relató a los efectivos policiales que se encontraba detenido sobre la banquina realizando su descanso reglamentario cuando fue impactado por la camioneta.

En su testimonio, indicó que al poner en marcha el vehículo con la intención de reincorporarse a la Ruta Nacional 14 y continuar viaje, sintió un fuerte impacto en la parte trasera del semirremolque, sin advertir previamente la maniobra de la camioneta.

La hipótesis sobre cómo se produjo en choque

En diálogo con Diario Río Uruguay, el jefe departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli, explicó que en el lugar trabajó personal de Policía Científica realizando "todo el relevamiento planimétrico, fotográfico y mecánico del lugar", tareas que forman parte de las pericias incorporadas a la causa.

"La mecánica del accidente creo que está más que clara, donde hay una invasión de la camioneta en la banquina y por eso colisiona con el camión que estaba estacionado", explicó el jefe policial.

Rosatelli indicó que, además de las pericias técnicas y del análisis de las imágenes registradas por la cámara de seguridad, la investigación también contempla la declaración del conductor de la camioneta, quien sobrevivió al impacto.