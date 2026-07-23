Alerta por el riesgo de una enfermedad que podrían traer los argentinos que viajaron al Mundial 2026

La preocupación crece por el regreso de miles de viajeros. El consejo de las autoridades sanitarias y cuáles son los síntomas que se deben advertir.

El regreso de miles de argentinos que viajaron al Mundial 2026 encendió las alarmas del sistema sanitario. Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de reintroducción de un virus altamente contagioso . Los síntomas y cómo proceder.

Las autoridades sanitarias indicaron que las sedes donde se disputaron los partidos de Argentina , son zonas donde se registran casos de esta enfermedad, por lo que los viajeros deben estar atentos a los síntomas que pueden aparecer.

“La evaluación nacional de riesgo muestra que una proporción importante del territorio presenta condiciones epidemiológicas compatibles con un riesgo elevado de reintroducción y diseminación ”, definió el Ministerio de Salud de la Nación desde el viernes pasado.

Cuál es la enfermedad que podría reintroducirse en Argentina tras el Mundial 2026

Se trata del sarampión, una enfermedad viral que se transmite como las infecciones respiratorias. Cuando la persona que lo contrajo habla, tose o estornuda, el virus es eliminado al ambiente (sobre superficies o en el aire) mantiene su capacidad de infectar durante algunas horas.

Y se recordó que es altamente contagioso: “Cada persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas”, subrayó la cartera sanitaria en su comunicado al sistema de salud para reforzar la vigilancia epidemiológica.

“No existe un tratamiento antiviral específico para el sarampión; por eso, la vacunación constituye la medida preventiva más eficaz para evitar la enfermedad, sus complicaciones y la transmisión del virus”, sumaron.

Los principales síntomas del sarampión son:

fiebre de 38°C o más.

sarpullido rojizo que se entiende por la piel.

Si estos aparecen en los 30 días posteriores al viaje, deben acudir de inmediato a un centro de salud más cercano.

La situación en Estados Unidos, México y Canadá

La vacunación de calendario con dos dosis de triple viral (protege también contra rubeola y paperas) está lejos del 95% en todo el territorio y de ser homogénea como para contar con una barrera lo suficientemente robusta para frenar rápido la transmisión del sarampión.

En los tres países que fueron sede del Mundial que terminó el domingo –México, Estados Unidos y Canadá–, hay áreas con brotes activos que coincidieron con el cronograma de partidos o que quedaron de paso para los que optaron por el automóvil para aprovechar el viaje y recorrer.

Florida, Texas y Kansas, por donde se movilizaron los hinchas argentinos, están entre los 44 estados que confirmaron casos en lo que va del año. Son casi 2300 en los 34 brotes nuevos de este año que llevan registrados los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla en inglés), según actualizaron online.

“El riesgo de reintroducción por la situación externa se combina con factores internos que incrementan la vulnerabilidad frente a una eventual introducción viral del sarampión. La persistencia de coberturas de vacunación inferiores a las metas recomendadas, la acumulación de susceptibles en distintos grupos etarios y territorios, y las brechas observadas en algunos indicadores de vigilancia epidemiológica son condiciones que podrían favorecer la transmisión del virus ante eventos de importación”, detalló Salud.

Recomendación ante la aparición de síntomas del sarampión

Si aparecen fiebre y manchas rojizas en la piel “durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso”, hay que consultar de inmediato y referir al ingresar al centro de salud no solo los síntomas, sino también el hecho de haber vuelto de viaje.

Además, dado que el virus del sarampión de transmite por vía aérea, se indica el uso de barbijo para no contagiar a otros y se pide no ir a lugares públicos (incluye la escuela, el trabajo, el club, etcétera) hasta que un profesional dé el alta.

Para los que vayan a viajar, independientemente del destino, también se recomienda controlar tener el esquema para sarampión al día,:

en bebés de 6 a 11 meses, una dosis adicional o “cero” (no se va a considerar parte del esquema de calendario).

en chicos de un año, la primera dosis de triple viral de calendario).

a partir de los 15 meses, ya con la segunda dosis.

La población general, a partir de los 5 años, debe tener el esquema completo de dos dosis (sea triple o doble viral).

Para reforzar la baja cobertura infantil con esta vacuna y el riesgo de brotes, desde este año se adelantó la segunda dosis al período entre los 15 y 18 meses de edad para los chicos nacidos desde el 1° de julio de 2024.

“Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión”, se comunicó. De tener que completar el esquema, la aplicación tendría que ser con 15 días o más de anticipación a la fecha de viaje.

La detección temprana, los cuidados personales, el aislamiento para interrumpir la transmisión de la enfermedad y el seguimiento de contactos también aparecen entre las medidas a reforzar en cada jurisdicción durante las próximas semanas.

La situación en Argentina

Alejandra Gaiano, infectóloga pediatra y especialista en salud pública explicó que, “la Argentina se encuentra en una situación de altísima vulnerabilidad para la reintroducción del virus de sarampión. La profesional lo atribuyó a la baja tasa de vacunación con dos dosis de triple viral, junto con la acumulación de una cantidad de adultos y chicos sin el esquema completo más los menores de un año por vacunar (población de susceptibles) suficiente como para garantizar la diseminación del virus en el país. Otro factor que señaló es la llegada a diario de personas desde países con circulación de sarampión hacia nuestro país.

“En este momento, el regreso de todas las personas que viajaron para el Mundial genera que estemos con una situación de alerta mucho mayor, porque en los tres países donde se desarrolló hay muchísima circulación del virus", agregó.