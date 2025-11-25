El clima en Neuquén

icon
31° Temp
29% Hum
País
La Mañana Argentina

Sarampión en Argentina: alertan por una familia contagiada que recorrió varias provincias

El Ministerio de Salud emitió una advertencia, ya que estas personas ingresaron al país sin estar vacunadas. Y destacaron los principales síntomas de la enfermedad.

Tras los últimos casos de sarampión detectados en la Argentina

Tras los últimos casos de sarampión detectados en la Argentina, el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria y recomendó controlarse y vacunarse.

La Argentina quedó bajo una estricta alerta sanitaria después de que se confirmaran casos de sarampión en una familia uruguaya que viajó por el país entre el 13 y el 16 de noviembre. Los cuatro afectados —tres adultos y un niño de 11 años, todos sin vacunación previa— habían regresado de un viaje a Bolivia y presentaron síntomas compatibles al volver a su país. Frente al riesgo de contagio, el Ministerio de Salud difundió recomendaciones para identificar signos tempranos y revisar la protección de la población.

Según la información oficial, la familia contrajo el virus en Bolivia, durante actividades sociales en espacios cerrados donde había personas con síntomas. Los primeros signos aparecieron entre el 11 y el 13 de noviembre, mientras que la erupción característica se manifestó entre el 15 y el 17.

El 14 de noviembre ingresaron a la Argentina por el cruce Yacuiba (Tarija)Salvador Mazza (Salta) y continuaron viaje en distintos colectivos que atravesaron varias provincias. El 16 de noviembre, dejaron el país por el paso Colón (Entre Ríos)Paysandú, rumbo a San Javier (Río Negro, Uruguay), donde residen.

Los cuatro afectados están clínicamente estables, con lesiones en la piel y síntomas respiratorios persistentes. Otros tres integrantes del grupo familiar, identificados como contactos estrechos, permanecen asintomáticos.

La confirmación diagnóstica llegó el 19 de noviembre, luego de analizar muestras respiratorias, de orina y de suero mediante pruebas IgM/IgG en el Laboratorio de Salud Pública de Uruguay.

Sarampión: quiénes deben controlarse

Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina había registrado 35 casos de sarampión, la mayoría asociados a contagios ocurridos en otros países. En este contexto, el Ministerio reforzó la alerta e instó a la población a estar atenta si estuvo en los mismos transportes, terminales o paradores, sin importar asiento o tiempo de permanencia.

sarampion-2.jpg
Los especialistas advierten que podrían encontrarse más casos de sarampión en los próximos días.

Los especialistas advierten que podrían encontrarse más casos de sarampión en los próximos días.

Recorridos incluidos en la alerta Autobuses Quirquincho S.R.L.

  • Salida: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – 13/11
  • Parador Mosconi (Salta):14/11 – almuerzo
  • Parador Rosario de la Frontera (Santiago del Estero):14/11 – cena
  • Parador San Nicolás (Buenos Aires):15/11 – mañana
  • Arribo a Liniers (CABA):15/11 – 12:30
  • Terminal Retiro (CABA):15/11 – 13:00

Balut Hermanos S.R.L.

  • Salida: Salvador Mazza (Salta) – 14/11 – 11:45
  • Parador Pinto (Santiago del Estero):15/11 – mañana
  • Parador Totoras (Santa Fe):15/11 – mediodía

Puntos de ascenso y descenso incluidos:

Jujuy: Salvador Mazza, Tartagal, Orán, Yuto, Caimancito, Calilegua, Libertador Gral. San Martín, Fraile Pintado, Chalican, San Pedro, San Salvador, Palpalá, Perico.

Salta: General Güemes, Metán.

Tucumán: San Miguel de Tucumán.

Santiago del Estero: Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Parador Pinto.

Santa Fe: Rafaela, Rosario.

Buenos Aires: San Pedro, Campana, parada en ruta en Escobar, Terminal El Motivo (Pacheco).

CABA: Liniers, Dellepiane, Retiro.

Empresa San José S.R.L.

  • Salida: Terminal Retiro (CABA) – 15/11 – 21:40
  • Paradas en Entre Ríos: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación
  • Llegada:16/11

Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas

El sarampión es una enfermedad viral de transmisión respiratoria, caracterizada por ser altamente contagiosa: una persona infectada puede transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas. Los cuadros severos se observan con mayor frecuencia en niños menores de 5 años, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

  • Fiebre alta
  • Manchas rojas o exantema
  • Tos
  • Conjuntivitis
  • Secreción nasal

El sarampión puede generar neumonía, convulsiones, meningoencefalitis e incluso ceguera. No existe un tratamiento específico, y entre 1 y 2 de cada 1000 personas no vacunadas pueden fallecer por la infección.

La importancia de la vacunación

La vacunación es la única forma efectiva de prevenir el sarampión y sus complicaciones. El Calendario Nacional de Vacunación establece:

vacunas sarampion.png
  • 6 a 11 meses: doble viral (dosis cero)
  • 12 meses: triple viral
  • 13 meses a 4 años y 11 meses: doble viral (dosis adicional)
  • 5 años: triple viral

Aclaraciones del Ministerio:

  • Personas de 13 meses o más sin dosis previa deben aplicarse triple viral y, tras 28 días, una doble viral.
  • Nacidos en 2021 y 2022 que recibieron la dosis de la campaña 2022 no requieren refuerzo.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso