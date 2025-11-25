Sarampión en Argentina: alertan por una familia contagiada que recorrió varias provincias

El Ministerio de Salud emitió una advertencia, ya que estas personas ingresaron al país sin estar vacunadas. Y destacaron los principales síntomas de la enfermedad.

Tras los últimos casos de sarampión detectados en la Argentina, el Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria y recomendó controlarse y vacunarse.

La Argentina quedó bajo una estricta alerta sanitaria después de que se confirmaran casos de sarampión en una familia uruguaya que viajó por el país entre el 13 y el 16 de noviembre. Los cuatro afectados — tres adultos y un niño de 11 años, todos sin vacunación previa— habían regresado de un viaje a Bolivia y presentaron síntomas compatibles al volver a su país. Frente al riesgo de contagio, el Ministerio de Salud difundió recomendaciones para identificar signos tempranos y revisar la protección de la población.

Según la información oficial, la familia contrajo el virus en Bolivia , durante actividades sociales en espacios cerrados donde había personas con síntomas. Los primeros signos aparecieron entre el 11 y el 13 de noviembre , mientras que la erupción característica se manifestó entre el 15 y el 17 .

El 14 de noviembre ingresaron a la Argentina por el cruce Yacuiba (Tarija) – Salvador Mazza (Salta) y continuaron viaje en distintos colectivos que atravesaron varias provincias. El 16 de noviembre , dejaron el país por el paso Colón (Entre Ríos) – Paysandú , rumbo a San Javier (Río Negro, Uruguay) , donde residen.

Los cuatro afectados están clínicamente estables, con lesiones en la piel y síntomas respiratorios persistentes. Otros tres integrantes del grupo familiar, identificados como contactos estrechos, permanecen asintomáticos.

La confirmación diagnóstica llegó el 19 de noviembre, luego de analizar muestras respiratorias, de orina y de suero mediante pruebas IgM/IgG en el Laboratorio de Salud Pública de Uruguay.

Sarampión: quiénes deben controlarse

Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina había registrado 35 casos de sarampión, la mayoría asociados a contagios ocurridos en otros países. En este contexto, el Ministerio reforzó la alerta e instó a la población a estar atenta si estuvo en los mismos transportes, terminales o paradores, sin importar asiento o tiempo de permanencia.

sarampion-2.jpg Los especialistas advierten que podrían encontrarse más casos de sarampión en los próximos días.

Recorridos incluidos en la alerta Autobuses Quirquincho S.R.L.

Salida: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – 13/11

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – Parador Mosconi (Salta): 14/11 – almuerzo

– almuerzo Parador Rosario de la Frontera (Santiago del Estero): 14/11 – cena

– cena Parador San Nicolás (Buenos Aires): 15/11 – mañana

– mañana Arribo a Liniers (CABA): 15/11 – 12:30

Terminal Retiro (CABA):15/11 – 13:00

Balut Hermanos S.R.L.

Salida: Salvador Mazza (Salta) – 14/11 – 11:45

Salvador Mazza (Salta) – Parador Pinto (Santiago del Estero): 15/11 – mañana

Parador Totoras (Santa Fe):15/11 – mediodía

Puntos de ascenso y descenso incluidos:

Jujuy: Salvador Mazza, Tartagal, Orán, Yuto, Caimancito, Calilegua, Libertador Gral. San Martín, Fraile Pintado, Chalican, San Pedro, San Salvador, Palpalá, Perico.

Salta: General Güemes, Metán.

Tucumán: San Miguel de Tucumán.

Santiago del Estero: Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Parador Pinto.

Santa Fe: Rafaela, Rosario.

Buenos Aires: San Pedro, Campana, parada en ruta en Escobar, Terminal El Motivo (Pacheco).

CABA: Liniers, Dellepiane, Retiro.

Empresa San José S.R.L.

Salida: Terminal Retiro (CABA) – 15/11 – 21:40

Terminal Retiro (CABA) – Paradas en Entre Ríos: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación

Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación Llegada:16/11

Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas

El sarampión es una enfermedad viral de transmisión respiratoria, caracterizada por ser altamente contagiosa: una persona infectada puede transmitir el virus incluso antes de presentar síntomas. Los cuadros severos se observan con mayor frecuencia en niños menores de 5 años, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

Fiebre alta

Manchas rojas o exantema

Tos

Conjuntivitis

Secreción nasal

El sarampión puede generar neumonía, convulsiones, meningoencefalitis e incluso ceguera. No existe un tratamiento específico, y entre 1 y 2 de cada 1000 personas no vacunadas pueden fallecer por la infección.

La importancia de la vacunación

La vacunación es la única forma efectiva de prevenir el sarampión y sus complicaciones. El Calendario Nacional de Vacunación establece:

6 a 11 meses: doble viral ( dosis cero )

doble viral ( ) 12 meses: triple viral

triple viral 13 meses a 4 años y 11 meses: doble viral (dosis adicional)

doble viral (dosis adicional) 5 años: triple viral

Aclaraciones del Ministerio: