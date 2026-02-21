Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Se destaca entre las motos más importantes de Argentina: fue el modelo más patentado de 2025 y arrancó arriba este año. Precios y versiones disponibles.

La Gilera Smash es la moto más popular de Argentina : lideró los patentamientos en 2025, sostuvo su volumen creciente en el comienzo año y se mantiene como el gran emblema del segmento Cub, el mercado de los modelos de 110 cc. que más se venden en el país. ¿Cuál es su valor actualizado en febrero 2026?

El éxito no es casual. La Smash se apoya en una fórmula que el público argentino conoce bien: mecánica simple , bajo consumo, mantenimiento accesible y una estructura liviana que facilita el uso urbano . Es una moto pensada para trabajar, para moverse todos los días y para quienes buscan una herramienta confiable sin grandes complicaciones.

Con un mercado que volvió a mostrar dinamismo en el arranque del año, la Smash se mantiene en el podio de los patentamientos y confirma que seguirá siendo una de las grandes protagonistas de 2026 junto a su máxima rival, Honda Wave .

Gilera Smash: cómo se ubica en el ranking de patentamientos

Según el informe de Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondientes a enero de 2026, Gilera Smash se ubica en el podio de las motos más patentadas. En ese contexto, el Top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Honda Wave 110 – 6.492 unidades Gilera Smash – 5.857 Keller KN110-8 – 4.948 Motomel B110 – 4.332 Corven Energy 110 – 3.721 Mondial LD 110 Max – 2.183 Motomel S2 150 – 1.764 Zanella ZB 110 – 1.598 Zanella ZB 110 RT – 1.421 Honda XR 150 – 1.287

Gilera Smash R Tunning Gilera Smash R Tunning. @gileramotorsarg

En el mes de enero se patentaron 68.383 motovehiculos, 13,1% mas que en diciembre y 15,4% mas que en enero 2025. Esta cifra representa el enero de mayor patentamiento desde 2018.

Gilera Smash: ficha técnica y versiones

La Gilera Smash pertenece al segmento Cub y está pensada para un uso urbano diario, con foco en el bajo consumo, la facilidad de manejo y el mantenimiento económico. Su configuración mecánica es simple y probada, una de las claves de su éxito comercial.

En la mayoría de sus versiones equipa un motor monocilíndrico de 107/110 cc, de cuatro tiempos y alimentación por carburador. La potencia se ubica entre 7 y 7,5 CV, con una velocidad máxima cercana a los 80–90 km/h, suficiente para desplazarse con soltura en ciudad sin penalizar el consumo.

GILERA_RUEDA_ESCAPE.jpg Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en febrero 2026. Gilera

La transmisión es semiautomática de 4 marchas, un punto fuerte para quienes buscan comodidad y no quieren lidiar con el embrague en el tránsito urbano. Toda la gama actual incorpora frenos combinados CBS, que reparten la fuerza de frenado entre ambas ruedas y mejoran la estabilidad en frenadas bruscas.

Entre sus principales características técnicas se destacan:

Motor monocilíndrico 4 tiempos de 110 cc .

. Caja semiautomática de 4 velocidades .

. Arranque eléctrico y a pedal, según versión.

Frenos a tambor o disco delantero en versiones superiores.

en versiones superiores. Suspensión delantera con horquilla telescópica y doble amortiguador trasero.

Consumo reducido, ideal para recorridos diarios.

En las versiones más equipadas suma freno a disco delantero, iluminación LED, tablero mixto analógico-digital y mejores terminaciones. La garantía oficial es de 12 meses o 12.000 km, acorde al segmento.

Gilera Smash Gilera Smash, una moto del segmengo Cub. Gilera

Las versiones disponibles en el mercado argentino incluyen:

Smash VS / Base: entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB.

entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB. Smash AT (Automática): orientada a quienes priorizan confort.

orientada a quienes priorizan confort. Smash Full 110: freno a disco delantero, iluminación full LED y mejor equipamiento.

freno a disco delantero, iluminación full LED y mejor equipamiento. Smash R Full / R Tuning: estética más deportiva, gráficos específicos y detalles exclusivos.

estética más deportiva, gráficos específicos y detalles exclusivos. Smash X 125: versión de mayor cilindrada, con motor 125 cc y equipamiento más completo.

Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

En febrero de 2026, la Gilera Smash se comercializa en la Argentina con los siguientes precios de lista:

Gilera Smash VS: $1.598.000

$1.598.000 Gilera Smash AT: $1.698.000

$1.698.000 Gilera Smash Full: $1.798.000

$1.798.000 Gilera Smash R Full: $1.998.000

$1.998.000 Gilera Smash R Tuning: $2.198.000

$2.198.000 Gilera Smash X 125: $2.398.000

Estos valores pueden variar según el concesionario, la provincia, los costos de flete, el patentamiento y otros gastos administrativos que cada concesionario sume al precio final. Por eso, siempre conviene tomarlos como referencia y consultar el monto cerrado en el punto de venta.