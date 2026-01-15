Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Se destacó entre las motos más importantes: fue el modelo más patentado de 2025 en Argentina. Precios y versiones disponibles.

Fabricada en la planta de Carlos Spegazzini , la Gilera Smash cerró 2025 como el gran emblema del segmento Cub y arrancó 2026 con un logro clave: fue la moto más patentada del año en Argentina . Con un volumen de ventas sostenido mes a mes, logró imponerse en una disputa muy pareja frente a la Honda Wave y consolidarse como el modelo más elegido del mercado. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Gilera Smash llega al inicio del nuevo año con un posicionamiento sólido, construido sobre una fórmula que ya demostró ser efectiva. Se trata de una moto simple, liviana y económica, pensada para el uso urbano y con costos de mantenimiento bajos. Su diseño funcional, sumado a una mecánica probada, la convirtió en una herramienta de movilidad cotidiana para miles de usuarios en todo el país.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a diciembre de 2025 , fue nuevamente el modelo más patentado del mes, con 5.241 unidades , por encima de la Honda Wave 110 (5.801), Keller KN110-8 (4.420), Motomel B110 (4.320) y Corven Energy 110 (4.000). Este resultado confirmó una tendencia que se venía consolidando desde mediados de año.

Smash Gilera Smash, una moto pensada para el uso urbano. Gilera

Este desempeño mensual terminó de sellar su liderazgo anual. En el acumulado enero–diciembre de 2025, la Gilera Smash alcanzó 58.402 unidades patentadas, convirtiéndose en la moto más vendida de todo el año en Argentina. De esta manera, superó a la Honda Wave 110 y se ubicó en lo más alto del ranking general de modelos.

Ranking de las motos más patentadas en 2025 (acumulado anual):

Gilera Smash – 58.402 unidades Honda Wave 110 – 56.283 Keller KN110-8 – 47.944 Motomel Blitz 110 – 47.273 Corven Energy 110 – 37.252

Si se observan los números generales del mercado, en diciembre se patentaron 60.078 motos en la Argentina, un 15% más que en noviembre y un 20% más que en diciembre de 2024. Con estos registros, el año cerró con 650.325 motovehículos 0 km, lo que representa un crecimiento interanual del 33,8%. En ese contexto expansivo, la Smash no solo acompañó el crecimiento: lo lideró

Gilera Smash: ficha técnica y versiones

La Gilera Smash pertenece al segmento Cub y está pensada para un uso urbano diario, con foco en el bajo consumo, la facilidad de manejo y el mantenimiento económico. Su planteo mecánico es sencillo, pero robusto, una de las claves que explican su éxito comercial sostenido.

En la mayoría de sus versiones equipa un motor monocilíndrico de 107/110 cc, de cuatro tiempos y alimentación por carburador. La potencia se ubica entre 7 y 7,5 CV, con una velocidad máxima cercana a los 80–90 km/h, suficiente para desplazamientos urbanos sin penalizar el consumo.

Gilera Smash R Tunning Gilera Smash R Tunning. Foto: Instagram @gileramotorsarg.

La transmisión es semiautomática de 4 marchas, una característica muy valorada por quienes priorizan comodidad y facilidad de uso en el tránsito diario. Toda la gama incorpora frenos combinados CBS, que distribuyen la fuerza de frenado entre ambas ruedas y mejoran la estabilidad en frenadas de emergencia.

Entre sus principales características técnicas se destacan:

Motor monocilíndrico 4 tiempos de 110 cc.

Caja semiautomática de 4 velocidades.

Arranque eléctrico y a pedal, según versión.

Frenos a tambor o disco delantero en versiones superiores.

Suspensión delantera con horquilla telescópica y doble amortiguador trasero.

Consumo reducido, ideal para recorridos diarios intensivos.

En las versiones más equipadas suma freno a disco delantero, iluminación LED, tablero mixto analógico-digital y mejores terminaciones generales. La garantía oficial es de 12 meses o 12.000 km, acorde al segmento de estas motos.

Las versiones disponibles en el mercado argentino incluyen:

Smash VS / Base: entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB.

entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB. Smash AT (Automática): orientada a quienes priorizan confort.

orientada a quienes priorizan confort. Smash Full 110: freno a disco delantero, iluminación full LED y mejor equipamiento.

freno a disco delantero, iluminación full LED y mejor equipamiento. Smash R Full / R Tuning: estética más deportiva, gráficos específicos y detalles exclusivos.

estética más deportiva, gráficos específicos y detalles exclusivos. Smash X 125: versión de mayor cilindrada, con motor de 125 cc y equipamiento más completo.

Cuánto sale una Gilera Smash 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

En enero de 2026, la Gilera Smash se comercializa en la Argentina con los siguientes precios de lista:

Gilera Smash VS: $1.598.000

$1.598.000 Gilera Smash AT: $1.698.000

$1.698.000 Gilera Smash Full: $1.798.000

$1.798.000 Gilera Smash R Full: $1.998.000

$1.998.000 Gilera Smash R Tuning: $2.198.000

$2.198.000 Gilera Smash X 125: $2.398.000

Estos valores pueden variar según la provincia, los costos de flete, el patentamiento y otros gastos administrativos que cada concesionario sume al precio final. Por eso, siempre conviene tomarlos como referencia y consultar el monto cerrado en el punto de venta.