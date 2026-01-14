Cuánto sale una Chevrolet S10 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es una de las pickups más patentadas del mercado argentino y acaba de sumar una versión cabina simple. El aumento que aplicó General Motors en su precio este mes.

Después de un tiempo con menor exposición, la Chevrolet S10 volvió a ganar protagonismo en el mercado argentino con una renovación que la reposicionó dentro del competitivo segmento de las pickups medianas. Actualizada en diseño, tecnología y mecánica, la chata de General Motors encara 2026 con una gama más moderna y una estrategia clara para disputar terreno frente a rivales históricos como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. ¿Cuánto cuesta una S10 0 km en enero de 2026?

Producida en Brasil , pero con fuerte presencia en el mercado local, la S10 MY2026 marcó un punto de inflexión para Chevrolet. La marca no solo actualizó el producto con la llegada de la versión aventurera Z71, sino que también reforzó su apuesta por el segmento con mejoras estructurales , más equipamiento y una ampliación de la garantía , una señal clara de confianza en el modelo y en su proyección regional.

Buena parte de este relanzamiento se apoya en una combinación que el público argentino valora especialmente en una pickup: robustez para el trabajo , confort para el uso diario y un paquete tecnológico alineado con lo que hoy se espera en el segmento. Con ese respaldo, la S10 volvió a meterse en la conversación grande de las chatas medianas.

Chevrolet S10: así le fue en los patentamientos en 2025

Los números oficiales de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) muestran que la Chevrolet S10 tuvo un crecimiento sostenido durante 2025. En el acumulado anual, la pickup registró 5.210 unidades patentadas, lo que representó un salto del 167,5% frente a 2024, cuando había totalizado 1.948 unidades.

Si bien se ubica por detrás de las líderes del segmento, como Toyota Hilux, este crecimiento refleja el impacto positivo de la renovación y la recuperación de volumen de Chevrolet en un nicho clave del mercado. En diciembre, la S10 patentó 284 unidades, consolidando su presencia entre las pickups medianas más relevantes del país.

Chevrolet S10 Chevrolet S10: cuál es su precio en enero 2026. General Motors

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Chevrolet S10: Modelos y ficha técnica

La gama de la Chevrolet S10 en Argentina está compuesta por cinco versiones que cubren desde el uso estrictamente laboral hasta configuraciones de alto nivel de confort y tecnología. Todas comparten la misma base mecánica y estructural, pero se diferencian por su nivel de equipamiento, tipo de cabina y orientación de uso.

La Chevrolet S10 scon una única motorización turbodiésel en toda la gama. Se trata del Duramax 2.8 litros, que entrega 207 caballos de fuerza, con un torque máximo de 460 Nm en las versiones con caja manual y de hasta 510 Nm en las variantes automáticas, estas últimas asociadas a una transmisión automática de ocho marchas. Es una configuración orientada al trabajo pesado, pero con buen comportamiento en ruta y uso diario.

S 10 aventura Chevrolet S10, una chata aventurera. General Motors

La S10 Cabina Simple es la variante más enfocada en el trabajo pesado y el transporte de carga. En este caso, la configuración es estrictamente utilitaria y se ofrece únicamente con caja manual, priorizando robustez, simplicidad y costos de mantenimiento bajos.

La S10 WT (Work Truck) mantiene ese perfil laboral, pero suma mayor confort y equipamiento. Es la única versión de la gama que permite elegir entre caja manual o automática, dependiendo de la configuración de tracción, lo que la convierte en una de las alternativas más versátiles para uso intensivo tanto en ciudad como en el campo.

Un escalón más arriba aparece la S10 Z71, una versión más aventuerera pensada para un uso mixto entre trabajo y vida diaria. En esta versión, Chevrolet ya la posiciona con un enfoque más recreativo y de confort, por lo que se ofrece exclusivamente con caja automática, asociada a las variantes con tracción integral.

Chevrolet S10 LTZ Chevrolet S10 LTZ General Motors

Las versiones más completas de la gama son la S10 LTZ y la S10 High Country. En ambos casos, el foco está puesto en el confort, la tecnología y la experiencia de manejo, por lo que vienen solo con transmisión automática. La LTZ apunta a un usuario que prioriza conectividad y seguridad, mientras que la High Country es el tope de gama, con estética diferenciada y el mayor nivel de equipamiento, pensada tanto para el uso urbano como para escapadas fuera del asfalto.

Cuánto sale una Chevrolet S10 0 km en enero 2026

Luego del último ajuste aplicado por la terminal, este es el precio actualizado de la Chevrolet S10 en enero 2026 en Argentina: