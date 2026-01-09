Cuánto sale un Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es un SUV de producción nacional derivado de la Hilux, con fuerte ADN off-road. Cuál es el precio actualizado tras el último ajuste aplicado por Toyota.

En un mercado SUV cada vez más exigente, Toyota SW4 sostiene su posicionamiento con una fórmula distinta: se apoya en una plataforma de pickup, incorpora chasis de largueros y propone un enfoque claramente orientado a la robustez y al uso fuera del asfalto. Producida en la planta bonaerense de Zárate, apunta a un público que prioriza fortaleza estructural, tracción integral y durabilidad. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Más allá de su arquitectura, la SW4 ofrece siete plazas y está concebida para viajes largos, puede recorrer caminos en mal estado y soporta un uso recreativo exigente. No es un SUV convencional: su diseño y su puesta a punto responden a una lógica más cercana al mundo del off-road , aunque también tiene un gran confort a la hora de desplazarse en caminos urbanos.

Un punto clave de cara al futuro es que Toyota confirmó que el proceso de electrificación para Hilux y SW4 está previsto a partir de 2027 , lo que refuerza la vigencia del modelo actual como parte de una transición tecnológica ya definida.

Toyota SW4: así son sus patentamientos en 2025

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Toyota SW4 ocupó un lugar importante en los patentamientos SUV de 2025.

Ranking SUV – Acumulado 2025 (ACARA):

Toyota Corolla Cross – 17.756 unidades Chevrolet Tracker – 17.026 Volkswagen Taos – 16.203 Peugeot 2008 – 14.895 Ford Territory – 13.241 Volkswagen Nivus – 10.854 Jeep Compass – 10.430 Volkswagen T-Cross – 9.587 Jeep Renegade – 9.500 Nissan Kicks – 5.329 Toyota SW4 – 5.855

Toyota SW4 Así luce el interior de Toyota SW4. Toyota

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Toyota SW4: ficha técnica y características

El Toyota SW4 apunta a distintos perfiles de usuario: desde familias que buscan confort y seguridad hasta quienes prefieren un SUV con ADN todoterreno y equipamiento premium.

Bajo el capot, todas las versiones comparten el motor turbodiésel 2.8 de 204 CV y 500 Nm, con caja automática de seis marchas y tracción 4x4 desconectable con reductora. Esta fórmula le da buena respuesta en ciudad, eficiencia en ruta y un desempeño sólido fuera del asfalto.

Toyota SW4 GR Sport Toyota SW4 GR-Sport, la versión deportiva de la gama. Toyota

En confort y tecnología, ofrece climatizador bizona, asientos de cuero ventilados, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con 10 parlantes y subwoofer. Además, incorpora una pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador por inducción y visión 360°.

En seguridad, suma el paquete Toyota Safety Sense, con alerta de precolisión, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo, junto con 7 airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque y descenso en pendientes y anclajes ISOFIX.

Lo que diferencia este SUV en su segmento:

Seguridad activa y pasiva completa, con hasta 7 airbags y sistemas ADAS Toyota Safety Sense .

y sistemas . Auténtica capacidad off-road , con selector 4x4 , reductora y ayudas electrónicas (A-TRC, HAC, DAC).

, con , y ayudas electrónicas (A-TRC, HAC, DAC). Confort premium , con tapizados de cuero, portón eléctrico, climatizador bizona y sistema de sonido JBL.

, con tapizados de cuero, portón eléctrico, climatizador bizona y sistema de sonido JBL. Servicio posventa sólido y alto valor de reventa, ventajas que refuerzan su liderazgo entre los SUV medianos.

Cuánto sale una Toyota SW4 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca del 1.7%, la lista oficial de precios vigente para el Toyota SW4 en enero 2026 queda así: