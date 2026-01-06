Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Este sedán producido en la planta de Ferreyra, Córdoba, cerró el 2025 como uno de los autos 0km más patentados en Argentina. El ajuste en su precio este mes.

Fiat Cronos, uno de los autos 0 km más vendidos de diciembre y de todo el 2025. Foto: Stellantis.

El Fiat Cronos cerró 2025 como el tercer auto más patentado de Argentina y, además, fue el único sedán que logró meterse entre los modelos más vendidos del país en un mercado dominado por pickups y SUV. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Fabricado en la planta de Ferreyra , Córdoba , este vehículo es un emblema de Stellantis en la Argentina y también en el Mercosur , donde tiene fuerte presencia en Brasil y también se comercializa en Chile y Uruguay.

Su mecánica probada y conocida, sumado a su bajo costo de mantenimiento y un precio de entrada competitivo en el universo de los autos 0km explican por qué sigue manteniendo un lugar importante dentro de los patentamientos en Argentina y en la región.

Interior Cronos Así luce el interior del Fiat Cronos que se vende en Argentina. Stellantis

El Cronos se produce en Argentina desde hace ocho años y tuvo dos rediseños en su ciclo de vida: el primero en 2023 y el último en abril de 2025, que le aportó mejoras en su estética y en su equipamiento multimedia, sin alterar la mecánica, que se mantiene con la unidad de potencia naftera 1.3 FireFly.

Fiat Cronos: así fueron sus patentamientos en 2025

Según el último reporte presentado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 734 unidades de Fiat Cronos en diciembre 2025, una cifra que lo colocó como el séptimo vehículo más patentado del mes.

Ahora, según el acumulado enero–noviembre 2025, el Fiat Cronos finalizó el año como tercer vehículo más patentado del país, consolidándose como el sedán líder del mercado argentino y el único de su tipo dentro del Top 10 general.

Top 5 de patentamientos acumulados 2025 en Argentina (enero–noviembre):

Toyota Hilux – 30.768 unidades Toyota Yaris – 30.150 Fiat Cronos – 29.905 Peugeot 208 – 29.092 Ford Ranger – 24.976

Fiat Cronos (3).jpg El último restyling del Fiat Cronos trajo cambios en la parrilla delantera. Stellantis

Durante el mes de diciembre 2025 se patentaron en Argentina 23.997 vehículos, 32,3% menos que en noviembre y 10,3% más que en diciembre 2024. De esta manera, el año (2025) cerró en 612.178 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 47,8% respecto de 2024.

Fiat Cronos: mecánica, consumo y ficha técnica

El Fiat Cronos mantiene una configuración mecánica simple y probada. Debajo del capot continúa el motor 1.3 Firefly naftero, que entrega 99 CV y 127 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco marchas o a una transmisión automática CVT con siete relaciones preprogramadas, siempre con tracción delantera.

En términos de consumo, el enfoque está claramente puesto en el uso citadino. En ciudad registra valores cercanos a 9 litros cada 100 km, mientras que en ruta, a velocidad constante, puede superar los 700 kilómetros de autonomía gracias a su tanque de 48 litros, uno de sus puntos fuertes frente a rivales del segmento.

CRONOS_ESPACIO.jpg El interior del Fiat Cronos 2025: ¿Cuánto sale en enero de 2026? Stellantis

El último rediseño introdujo cambios en parrilla, paragolpes y llantas, además de una actualización en conectividad y multimedia, sin modificar la arquitectura general ni el planteo del modelo.

La gama del Cronos en Argentina se estructura en cuatro versiones, con una progresión clara en confort y tecnología:

Cronos Like 1.3 GSE : llantas de aleación de 15”, aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, levantavidrios delanteros, cierre centralizado, radio con USB/Bluetooth, computadora de a bordo y doble airbag frontal.

: llantas de aleación de 15”, aire acondicionado, dirección asistida eléctrica, levantavidrios delanteros, cierre centralizado, radio con USB/Bluetooth, computadora de a bordo y doble airbag frontal. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus (MT) : suma pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas y volante multifunción.

: suma pantalla táctil de 7” con Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso, climatizador automático, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas y volante multifunción. Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT : mantiene el equipamiento del manual e incorpora caja automática CVT, control de velocidad crucero y faros antiniebla.

: mantiene el equipamiento del manual e incorpora caja automática CVT, control de velocidad crucero y faros antiniebla. Cronos Precision 1.3 GSE CVT: tope de gama con llantas de 16”, tapizados mejorados, acceso y arranque sin llave, espejos plegables eléctricos, sensores de lluvia y luz, espejo electrónico y cuatro airbags.

Cuánto sale un Fiat Cronos 0 kilómetro en enero 2026

Stellantis aplicó una suba del 1.62% para el Cronos este mes. Luego de los ajustes aplicados por la terminal en los valores de lista de toda su gama, estos son los precios del Fiat Cronos en enero 2026: