Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

El hatchback fue líder indiscutido en los patentamientos de autos 0km en 2025 y solo fue superado en el mercado general por el pickup Toyota Hilux.
El Toyota Yaris se consagró en 2025 como el auto más patentado de Argentina, un dato que confirma su peso dentro de un escenario cada vez más competitivo donde aparecen nuevas opciones todos los meses. En el acumulado anual, este hatchback solamente fue superado en el mercado general por un rival de la misma marca, la pickup Toyota Hilux. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?
Este vehículo para el segmento B (chico) viene equipado con el conocido motor naftero de 1.5 litros, asociado a una caja de cambios automática y posee una versión deportiva tope de gama. Actualmente, se comercializa la cuarta generación del Yaris en el país y el último rediseño se produjo en noviembre de 2023. Todas las versiones vienen con caja automática CVT.
Toyota Yaris, el auto más patentado de Argentina en 2025
Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Toyota Yaris finalizó 2025 como el automóvil más vendido del país y segundo en el ranking general de vehículos livianos.
Ranking acumulado 2025 – Vehículos livianos (enero–diciembre)
- Toyota Hilux – 30.768 unidades
- Toyota Yaris – 30.150
- Fiat Cronos – 29.905
- Peugeot 208 – 29.092
- Ford Ranger – 24.976
En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.
Toyota Yaris: modelos y versiones disponibles en Argentina
El Toyota Yaris se comercializa en el país desde 2016 y actualmente corresponde a la cuarta generación (código XP150), producida en la planta de Sorocaba, Brasil, desde donde se abastece a la región. Está desarrollado sobre la plataforma B de Toyota para mercados emergentes. Toda la gama utiliza el mismo conjunto mecánico:
- Motor naftero 1.5 litros 2NR-FE
- 107 CV y 140 Nm
- Caja automática CVT con siete marchas simuladas
- Tracción delantera
En materia de seguridad, todas las versiones incluyen siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente. Las diferencias entre las versiones del Toyota Yaris son las siguientes:
Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P
- Llantas de acero con tazas
- Aire acondicionado manual
- Pantalla táctil de 7’’
- Android Auto y Apple CarPlay
- Tapizados de tela
- Llave convencional
Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P
- Llantas de aleación de 15’’
- Cámara de retroceso
- Sensor de estacionamiento trasero
- Control de velocidad crucero
- Mejoras de terminación interior
Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P
- Llantas de aleación de 16’’
- Detalles exteriores específicos
- Mejor nivel de terminaciones
- Equipamiento de confort completo
- Diferenciación estética respecto al resto de la gama
Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026
Tras el ajuste del 2,5% aplicados por la marca hacia el cierre de 2025, estos son los precios de lista vigentes del Toyota Yaris en enero de 2026:
- Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P: $33.285.000
- Toyota Yaris XLS+ 1.5 CVT 5P: $36.975.000
- Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P: $39.763.000
Te puede interesar...
Leé más
Como en los 70 y los 80: vuelven las pickups de cabina simple y en 2026 habrá estos modelos
Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026
Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario