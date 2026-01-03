Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

El hatchback fue líder indiscutido en los patentamientos de autos 0km en 2025 y solo fue superado en el mercado general por el pickup Toyota Hilux.

El Toyota Yaris se consagró en 2025 como el auto más patentado de Argentina , un dato que confirma su peso dentro de un escenario cada vez más competitivo donde aparecen nuevas opciones todos los meses. En el acumulado anual, este hatchback solamente fue superado en el mercado general por un rival de la misma marca, la pickup Toyota Hilux. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Este vehículo para el segmento B (chico) viene equipado con el conocido motor naftero de 1.5 litros , asociado a una caja de cambios automática y posee una versión deportiva tope de gama. Actualmente, se comercializa la cuarta generación del Yaris en el país y el último rediseño se produjo en noviembre de 2023. Todas las versiones vienen con caja automática CVT.

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) , el Toyota Yaris finalizó 2025 como el automóvil más vendido del país y segundo en el ranking general de vehículos livianos.

Toyota Yaris Toyota Yaris, hatchback para el segmento B. Toyota

Ranking acumulado 2025 – Vehículos livianos (enero–diciembre)

Toyota Hilux – 30.768 unidades Toyota Yaris – 30.150 Fiat Cronos – 29.905 Peugeot 208 – 29.092 Ford Ranger – 24.976

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Toyota Yaris: modelos y versiones disponibles en Argentina

El Toyota Yaris se comercializa en el país desde 2016 y actualmente corresponde a la cuarta generación (código XP150), producida en la planta de Sorocaba, Brasil, desde donde se abastece a la región. Está desarrollado sobre la plataforma B de Toyota para mercados emergentes. Toda la gama utiliza el mismo conjunto mecánico:

Motor naftero 1.5 litros 2NR-FE

107 CV y 140 Nm

y Caja automática CVT con siete marchas simuladas

con siete marchas simuladas Tracción delantera

Toyota Yaris Así es el interior del Toyota Yaris. Toyota

En materia de seguridad, todas las versiones incluyen siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con EBD y asistente de arranque en pendiente. Las diferencias entre las versiones del Toyota Yaris son las siguientes:

Toyota Yaris XS 1.5 CVT 5P

Llantas de acero con tazas

Aire acondicionado manual

Pantalla táctil de 7’’

Android Auto y Apple CarPlay

Tapizados de tela

Llave convencional

Toyota Yaris XLS 1.5 CVT 5P

Llantas de aleación de 15’’

Cámara de retroceso

Sensor de estacionamiento trasero

Control de velocidad crucero

Mejoras de terminación interior

Toyota Yaris S 1.5 CVT 5P

Llantas de aleación de 16’’

Detalles exteriores específicos

Mejor nivel de terminaciones

Equipamiento de confort completo

Diferenciación estética respecto al resto de la gama

Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Tras el ajuste del 2,5% aplicados por la marca hacia el cierre de 2025, estos son los precios de lista vigentes del Toyota Yaris en enero de 2026: