Primeras imágenes de la pickup nacional que Renault fabricará en Córdoba

Aparecieron las fotos de las primeras pruebas realizadas en Brasil. El Proyecto Niagara cambiará la producción de la marca en el país.

Las primeras fotos de la futura pickup nacional basada en el Concept Niagara ya empezaron a circular y confirman que el proyecto de Renault para su planta cordobesa avanza a buen ritmo. Se trata de una camioneta compacta, desarrollada sobre la base del SUV Boreal, que se producirá en la histórica fábrica de Santa Isabel a partir del segundo semestre de 2026. En las imágenes de pruebas, tomadas en Brasil, se ve un prototipo fuertemente camuflado, pero con la silueta bastante definida de lo que será la próxima pickup argentina de Renault .

La apuesta industrial no es menor: el llamado Proyecto Niágara implica una inversión cercana a los 350 millones de dólares para adaptar la planta cordobesa a la nueva plataforma modular del grupo y garantizar trabajo para los próximos años. Santa Isabel, cuya producción ahora quedó concentrada en el Kangoo, tras el final de Logan, Sandero, Stepway y de las pickups Frontier y Alaskan, se prepara así para un nuevo modelo estratégico con fuerte perfil exportador.

Las fotos espía difundidas en Brasil (por la cuenta “Falando de Carro”) permiten reconocer que la pickup de producción mantiene varios rasgos del Concept Niagara , aunque adaptados a un vehículo de calle: frente alto y robusto, firma lumínica inspirada en el nuevo lenguaje de la marca y una cabina doble bien proporcionada. El camuflaje oculta los detalles, pero deja ver una parrilla trabajada, llantas de gran diámetro, barras de techo y guardabarros ensanchados que refuerzan la imagen aventurera.

Renault Niagara La pickup mediana de Renault, probada en Brasil. Foto: Instagram @falandodecarro.

Detrás de esa apariencia se esconde la plataforma RGMP, que admite vehículos de entre 4 y 5 metros de largo, con varios niveles de distancia entre ejes, además de motorizaciones a combustión, flex e híbridas, con tracción simple o integral. Los rumores apuntan a que la pickup usará el conocido 1.3 turbo de 163 CV y 270 Nm (que equipan otros modelos de Renault como Duster, Kardian y Boreal) asociado a cajas manuales o automáticas de seis marchas. En una segunda etapa podría sumarse una variante híbrida.

Renault Niagara

Concept Niagara: la base de la pickup que Renault hará en Córdoba

El Concept Niagara fue presentado por Renault como el anticipo de una nueva generación de productos para mercados fuera de Europa, con foco en América Latina. El prototipo combina un diseño de pickup compacta con proporciones robustas, altura generosa, protectores inferiores y una renovación estilística que empieza a verse en otros modelos de la marca.

Renault Niagara Renault Niagara. Renault

En el interior, si bien todavía no se difundieron imágenes de la versión de producción, todo indica que la camioneta seguirá la línea de Kardian y Boreal, con doble pantalla, conectividad avanzada y un paquete importante de ADAS (ayudas a la conducción). La idea de Renault es posicionar a la futura pickup como un producto tecnológico, pensado tanto para el uso familiar como para el trabajo liviano.

Renault Niagara Renault Niagara. Renault

Por ahora, la camioneta que Renault fabricará en Córdoba no tiene nombre comercial definido, aunque puertas adentro se la conoce como parte del Proyecto Niagara. Las primeras unidades de preserie ya se produjeron en Santa Isabel y fueron enviadas a Brasil para realizar ensayos, un paso habitual antes de la homologación final.

Renault Niagara La pickup mediana de Renault, probada en Brasil, junto a una Fiat Toro. Foto: Instagram @falandodecarro.

La estrategia de la marca contempla una producción anual del orden de las 65.000 unidades, con un perfil fuertemente exportador: entre el 65 y el 70% de la fabricación estaría destinada a otros mercados de la región, mientras que el resto quedará para el mercado interno. Así, la futura pickup derivada del Concept Niagara se convertirá en la gran protagonista de la planta cordobesa y en una pieza clave del negocio regional de Renault.

En cuanto al posicionamiento, apuntará al mismo universo de Toro, Maverick o Rampage, pero con la ventaja de ser un producto hecho en Argentina.