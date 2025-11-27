Fiat Titano 0 kilómetro: cuál es el precio actualizado de la pickup nacional

Es una de las pickups más importantes que se fabrica en Argentina. Cuál fue el ajuste que aplicó la terminal este mes en su precio.

La Fiat Titano es la apuesta fuerte de Stellantis dentro del segmento de las pickups medianas. Fabricada en la planta de Ferreyra, Córdoba, se consolidó como la primera chata nacional del grupo y como uno de los l anzamientos más importantes del año . Su llegada apunta directo al corazón del mercado argentino en un segmento donde compiten gigantes como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. ¿Cuál es su valor actualizado en noviembre 2025?

Desde su debut comercial en julio, la Titano mostró un crecimiento sostenido en patentamientos y se convirtió en una opción atractiva para el uso laboral, urbano y familiar. Combina un diseño robusto, un motor turbodiésel de última generación y un paquete de tecnología que la posiciona como una alternativa moderna dentro de la oferta de pickups nacionales.

Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), la Fiat Titano patentó 403 unidades en octubre 2025 , ubicándose en el grupo medio del segmento de las pickups. Ese ranking mensual estuvo liderado por la Toyota Hilux (2.523), seguida por la Ford Ranger (2.031), la Volkswagen Amarok (1.619), la Fiat Strada (758), la Ford Maverick (512) y la Chevrolet S10 (509). Por detrás de estas quedaron modelos como la Chevrolet Montana (408), la propia Titano (403) y la Nissan Frontier (431), que completaron el movimiento del mes en las medianas y compactas.

TITANO (1) Fiat Titano, una pickup ideal para hacer off-road. Stellantis

Ranking de pickups más patentadas – Acumulado enero/octubre 2025

Toyota Hilux – 27.112 unidades Ford Ranger – 22.744 Volkswagen Amarok – 22.036 Fiat Toro – 7.203 Fiat Strada – 7.196 Nissan Frontier – 5.905 Chevrolet S10 – 4.584 Ram Rampage – 4.373 Chevrolet Montana – 4.055 Fiat Titano – 978

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Fiat Titano: motor, tecnología y capacidades

La Titano utiliza el motor turbodiésel Multijet 2.2 litros de 200 CV y 450 Nm, con caja manual de 6 marchas o automática ZF de 8 velocidades. Según la versión, ofrece tracción 4x2 o 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial, configuración que le da buen desempeño tanto en ciudad como en tareas de carga, remolque y caminos exigentes.

Titano Interior Así es el interior de la Fiat Titano Stellantis

En tecnología incorpora tablero digital de 7”, centro multimedia de 10” con conectividad inalámbrica, GPS offline y cámara 360° con vista 3D. La seguridad es uno de sus puntos fuertes: seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos, control de descenso y un paquete ADAS con frenado autónomo de emergencia y control de crucero adaptativo.

Su capacidad también la destaca dentro del segmento: 1.020 kg de carga útil, 3.500 kg de remolque y una de las cajas más grandes entre las pickups medianas (1.630 mm x 1.600 mm). Medidas que la ubican entre las propuestas más capaces del mercado nacional.

Versiones disponibles

Endurance MT / Endurance MT 4WD: motor 2.2 de 200 CV con caja manual de seis marchas. La versión 4x2 está orientada al uso cotidiano; la 4x4 suma tracción integral desconectable para mejorar el desempeño fuera del asfalto.

motor 2.2 de 200 CV con caja manual de seis marchas. La versión 4x2 está orientada al uso cotidiano; la 4x4 suma tracción integral desconectable para mejorar el desempeño fuera del asfalto. Freedom MT 4WD / Freedom Plus AT8 AWD: más confort y tecnología. La Freedom MT mantiene caja manual y añade multimedia de 10”, mientras que la Freedom Plus AT8 ofrece transmisión automática, tracción integral y asistencias adicionales para maniobras.

más confort y tecnología. La Freedom MT mantiene caja manual y añade multimedia de 10”, mientras que la Freedom Plus AT8 ofrece transmisión automática, tracción integral y asistencias adicionales para maniobras. Ranch AT AWD: tope de gama. Caja automática de ocho marchas, tracción integral, modos de manejo, cámara 360°, tapizado de cuero y el paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción.

Cuánto sale una Fiat Titano 0 km en noviembre 2025

Luego del aumento del 4,96% que Stellantis dispuso para este mes, los valores actualizados con los que se comercializa la Fiat Titano en Argentina en noviembre 2025 son: