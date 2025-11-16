Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Es una de las pickups más patentadas del mercado local. Modelos, versiones y el retoque que aplicó la terminal en su precio este mes.

Volkswagen Amarok, una de las pickups que se destaca en su segmento. Foto: Volkswagen

La Volkswagen Amarok se mantiene firme en un segmento donde viene siendo protagonista desde hace más de una década, como el de las pickups. Fabricada en la planta bonaerense de General Pacheco, esta "chata" se consolidó como una de las preferidas del mercado gracias a su robustez , sus motorizaciones turbodiésel -incluido el V6 más potente de la categoría- y un equipamiento que combina confort y buenas prestaciones para un uso intensivo. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Con un rediseño reciente que reforzó la seguridad de base y modernizó detalles estéticos, la VW Amarok ofrece una gama amplia, pensada tanto para quienes necesitan una herramienta confiable de trabajo todos los días, como para quienes buscan una camioneta versátil para viajes, ciudad y disfrutan cada tanto de hacer off-road.

Octubre fue otro mes de alta actividad para el mercado automotor argentino, y Volkswagen Amarok volvió a ubicarse entre los vehículos más elegidos de su segmento y también a nivel general. Según los datos publicados por la Asociación de concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), la pickup patentó 1.619 unidades , lo que la dejó en el séptimo puesto del ranking general del mes.

Interior Amarok

Los 10 modelos más patentados de octubre quedaron así:

Toyota Hilux – 2.523 Toyota Yaris – 2.253 Peugeot 208 – 2.232 Ford Ranger – 2.031 Fiat Cronos – 1.844 Ford Territory – 1.709 Volkswagen Amarok – 1.619 Chevrolet Tracker – 1.532 Volkswagen Polo – 1.460 Volkswagen Tera – 1.347

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Volkswagen Amarok: modelos y versiones

La Volkswagen Amarok ofrece una de las gamas más completas del segmento, con 11 versiones disponibles que se adaptan a distintos usos y presupuestos. Su oferta mecánica incluye tres opciones: los eficientes motores 2.0 TDI de 140 o 180 caballos de fuerza, y el poderoso 3.0 V6 TDI de 258 CV, que sigue siendo el más potente entre las pickups medianas del mercado.

VW Amarok Volkswagen Amarok, líder en ventas de pickup. Volkswagen Argentina

La gama arranca con la versión Comfortline y continúa con la Highline, que suma equipamiento como luces LED y tapizados de cuero, ambas impulsadas por el motor de 180 CV. En lo más alto se ubican las variantes con propulsor V6 —Extreme, Hero y Black Style—, todas con tracción integral y caja automática de ocho velocidades, además de detalles estéticos exclusivos.

Algunos datos clave del equipamiento son:

Seguridad: seis airbags de serie, refuerzos estructurales y asistencias como frenado autónomo, detección de peatones y alerta de cambio de carril en las versiones más completas.

seis airbags de serie, refuerzos estructurales y asistencias como frenado autónomo, detección de peatones y alerta de cambio de carril en las versiones más completas. Tecnología: pantalla multimedia de 9” con App-Connect compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

pantalla multimedia de 9” con App-Connect compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Confort: volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero, tapizados de cuero sintético y múltiples puertos USB.

volkswagen amarok planta pacheco La VW Amarok se produce en la planta bonaerense de General Pacheco. Volkswagen Argentina

Todas las versiones incorporan de serie pantalla multimedia de 9 pulgadas con App-Connect, volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero y puertos USB tipo A y C. La variante Trendline suma tapizados de cuero sintético, mientras que las más equipadas incluyen el sistema Safer Tag con asistencias avanzadas, llantas de mayor tamaño, detalles estéticos exclusivos y tracción integral permanente. Además, la caja automática de 8 velocidades está disponible en las versiones V6 de 258 CV, con una capacidad de carga superior a 1 tonelada y una fuerza de remolque de hasta 3.500 kg.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 km en noviembre 2025

Volkswagen aplicó un aumento del 3% para toda la gama de Amarok en noviembre. Con ese ajuste, estos son los precios oficiales actualizados de la pickup: