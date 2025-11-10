Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Pisa fuerte en el segmento de las pickups y es uno de los vehículos más patentados del país. Cuál fue el ajuste que aplico la terminal en su precio este mes.

Ford Ranger, una pickup que se adapta al uso intensivo y al urbano. Foto: Ford Argentina

En el último bimestre del año, Ford Ranger se consolida como la segunda pickup más elegida del país y además se ubica en el top-5 de patentamientos de vehículos a nivel general, lo que demuestra su popularidad en el mercado . ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

La Ford Ranger comenzó a producirse en la planta bonaerense de Pacheco en noviembre de 1996 y Ford ya lleva manufacturadas más de 1.130.000 camionetas en Argentina, de las cuáles unas 130 mil pertenecen a la generación actual , que ya lleva dos años en la línea de montaje.

Esta camioneta, emblema de las pickups argentinas , se destaca por contar con un chasis reforzado y una probada gama de motorizaciones, incluidos el eficiente turbodiésel 2.0 y el potente 3.0 V6 biturbo de 250 CV de potencia. Además, en su última actualización (2023) mejoró el equipamiento tecnológico y la seguridad, donde se destacan siete airbags de serie y ADAS como control de estabilidad con carga adaptativa, entre otras.

Ford Ranger: la segunda pickup más patentada del país

Según el reporte que entrega la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), fue el cuarto vehículo más patentado en octubre con 2.031 unidades. Quedó detrás de Toyota Hilux (2.523), Toyota Yaris (2.253) y Peugeot 208 (2.232).

Ford Ranger La Ford Ranger se produce desde 1996 en la planta bonaerense de General Pacheco. Ford Argentina.

A nivel anual, Ford Ranger también ocupa el cuarto puesto en el ránking, pero si se lo mira a nivel pickups es el segundo vehículo más patentado del segmento. El detalle se reproduce a continuación.

Ranking: los 5 autos más patentados en Argentina en 2025:

Toyota Yaris - 28.286 unidades Fiat Cronos - 27.866 Toyota Hilux - 27.211 Peugeot 208 - 26.887 Ford Ranger - 22.744

En lo que respecta al mercado general de los autos 0km en Argentina, en octubre se patentaron 51.982 vehículos, 7,6% menos que en septiembre y un 16,9% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto de 2024.

Ford Ranger: se viene una versión híbrida

La Ford Ranger fabricada en General Pacheco dará un paso histórico en 2027 con la llegada de su versión híbrida enchufable. Será la primera pickup de producción nacional con esta tecnología y marcará un nuevo capítulo para la industria local, impulsado por una inversión adicional de 170 millones de dólares. El objetivo: combinar eficiencia energética con la misma robustez y capacidad que definen a la Ranger desde siempre.

Ford Ranger Híbrida Enchufable Ford Ranger Híbrida Enchufable. Ford

Con esta nueva versión, Ford amplía la familia de su pickup más emblemática y refuerza el plan industrial en Argentina, donde ya lleva invertidos 870 millones de dólares desde 2020. La apuesta por la Ranger PHEV apunta a consolidar la presencia regional de la marca y a avanzar en la transición hacia motores electrificados, sin resignar las prestaciones que la hicieron líder en su segmento.

En términos de producto, la Ranger híbrida enchufable permitirá recorrer trayectos urbanos en modo 100% eléctrico, mientras el motor térmico mantendrá la autonomía total para viajes largos o trabajos exigentes. En otros mercados, este sistema combina el motor EcoBoost 2.3 con un propulsor eléctrico y baterías que alimentan además el sistema Pro Power Onboard, capaz de suministrar energía a herramientas o electrodomésticos. Todo indica que la versión argentina mantendrá ese equilibrio entre eficiencia, potencia y versatilidad.

Ford Ranger: versiones y ficha técnica

Ford Ranger en Argentina está disponible con tres opciones de motorización: el Panther 2.0 turbodiésel de 170 CV y 405 Nm, y el poderoso Lion V6 3.0 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm —ambos producidos en la planta bonaerense de Pacheco—, además del Panther 2.0 bi-turbodiésel de 210 CV y 500 Nm. Todas las configuraciones ofrecen un desempeño eficiente y robusto, ideal para el trabajo intensivo, el uso diario o el off-road.

Ranger 2 Así luce el tablero y el sistema multimedia de la Ford Ranger que se vende en Argentina. Ford

La oferta también es amplia en cuanto a niveles de equipamiento. La gama parte con las versiones XL y XLS, orientadas al trabajo y las flotas, continúa con la XLT y Limited, que suman más confort, tecnología y estilo, y culmina con la exclusiva Black, con detalles estéticos diferenciales. A esto se suma la posibilidad de elegir entre tracción simple o 4x4 con reductora.

En materia de tecnología, la Ranger ofrece un salto importante frente a su generación anterior. Todas las versiones incorporan sistema multimedia SYNC 4 con pantalla táctil de hasta 12 pulgadas, conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, y actualizaciones remotas (OTA). Además, suma un tablero digital configurable, freno de estacionamiento electrónico, acceso y arranque sin llave y cargador inalámbrico para smartphones, según la versión.

RANGER.jpg Ford Ranger, una pickup todoterreno. Ford

En cuanto a la seguridad, incluye hasta siete airbags, control de estabilidad, control de tracción, asistencia al arranque en pendiente y un paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) en las versiones más equipadas, con control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

Cuánto sale una Ford Ranger en noviembre 2025

Luego un aumento que ronda el 4.6% que la terminal aplicó en su línea de producción, estos son los precios de lista de la Ford Ranger actualizados a noviembre 2025: