Alerta por fuertes tormentas con granizo y viento: cuáles serán las provincias más afectadas

El SMN advirtió sobre la presencia de un temporal con abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN emitió una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el marco de una alerta amarilla por tormentas.

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo.

Según precisó el organismo, para este inicio de semana se espera un temporal que afectará a varias zonas del país, con abundante caída de precipitaciones durante toda la jornada.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. que pueden ser superados localmente", detallaron.

El organismo indicó que la advertencia está vigente para zonas de las provincias de Río Negro, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

smn alerta (1)

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Recomendaciones del SMN para fuertes tormentas

El SMN emite una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en el marco de una alerta amarilla por tormentas:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las tormentas llegan a Neuquén

Las zonas afectadas en Neuquén serán Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú. En La Pampa, se espera que las tormentas impacten por la noche en la franja central y oeste de la provincia. En Río Negro, se verá afectada toda la provincia excepto el suroeste, la zona costera y la cordillera. En Mendoza, será el centro y sur. El alerta está prevista para la tarde.

Para el martes 11, la tormenta se extenderá a casi todo el centro del país. Neuquén dejará de estar afectada. Mendoza, Río Negro y La Pampa volverán a ser golpeadas, aunque en distintos sectores. También serán afectados el sur de San Luis, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, oeste de Entre Ríos y la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires.

smn alerta (2)

Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo en Neuquén

Para el martes 11 se prevé una mejora con respecto al tormentoso lunes, aunque persistirá el viento como factor climático predominante. Se espera una temperatura máxima de 21°C y mínima de 11°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas moderadas a fuertes durante todo el día.

El miércoles 12, en tanto, se espera el retorno de la estabilidad climática. El pronóstico anticipa cielo despejado, máximas de 24°C y mínimas cercanas a 10°C, lo que lo posiciona como el día más favorable de la semana para actividades al aire libre o tareas de campo.

El jueves 13 continúa la estabilidad. La temperatura rozará los 30°C y descenderá hasta 9°C. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. El viento será muy leve.