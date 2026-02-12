Alerta por tormentas en el país: las zonas afectadas por lluvias intensas, ráfagas y granizo

El SMN emitió alertas por precipitaciones en el centro y norte del país, con riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, viento fuerte.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional se extiende a varias provincias en lo que resta de la semana.

Una situación de inestabilidad se extiende sobre el centro y norte del país y mantiene en alerta a distintas regiones , con la posibilidad de tormentas que podrían generar complicaciones en áreas urbanas y rurales. Ante esto, las autoridades realizaron una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos de la población.

Según el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rigen alertas por tormentas para este jueves en amplios sectores del norte y centro del territorio argentino. Las zonas alcanzadas incluyen la región del NOA, con sectores de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero ; el NEA, con áreas del oeste y centro de Chaco y Formosa ; y parte de la región Centro, que abarca el norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos . También se encuentra bajo alerta el norte de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el organismo oficial, las tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo . En ese marco, se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 50 milímetros , que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

En la mayoría de las provincias, el nivel de alerta es amarillo, lo que implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas de actividades cotidianas, mientras que en algunas áreas puntuales se decretó nivel naranja, asociado a tormentas más intensas y potencialmente peligrosas para la sociedad, los bienes y el medio ambiente.

SMN alerta por lluvias - jueves 12-2-26

Ante este escenario, el SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, circular con precaución en rutas y calles que puedan presentar anegamientos y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También se aconseja desconectar artefactos eléctricos y evitar el uso de dispositivos conectados a la red durante la actividad eléctrica intensa.

Las autoridades provinciales y municipales monitorean la evolución del fenómeno y recordaron la importancia de reportar situaciones de emergencia a los organismos correspondientes. En tanto, Defensa Civil reiteró que, ante la presencia de tormentas fuertes, es fundamental reducir desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará actualizando los avisos a través de su sistema de alertas tempranas, por lo que se recomienda consultar periódicamente los pronósticos para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas en cada región del país.

tormenta y calir Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Qué hacer ante la alerta por tormento

Debido a la gravedad de lo que el fenómeno climático puede causar, el SMN recomendó: