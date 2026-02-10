Alerta meteorológica: caídas de carteles y barrios sin luz en Neuquén por los fuertes vientos

El servicio de suministro eléctrico se vio interrumpido en distintos sectores de la capital. ¿Cuándo se restablecerá?

La ciudad de Neuquén atraviesa este martes una alerta naranja por vientos que ya están afectando a la población. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado la presencia de ráfagas que podrían superar los 90 a 100 kilómetros por hora.

En horas de la tarde, las autoridades de la cooperativa CALF informaron que, por las condiciones climáticas, varios sectores de la capital ya se vieron afectados. A través de un comunicado, anunciaron que los vecinos del barrio Mariano Moreno se encuentran sin suministro eléctrico.

En el texto explican que “debido a la interferencia ocasionada por un cartel publicitario sobre nuestra línea troncal de distribución, el sector se encuentra momentáneamente sin suministro eléctrico”.

Desde el organismo agregaron que el personal técnico ya se encuentra trabajando en el lugar para normalizar el servicio a la mayor brevedad posible.

caida de carteleria por vientos fuertes

Por otro lado, vecinos del sector Parque Industrial Neuquén (PIN) Este también sufrieron el corte de luz. Hasta el momento no se informó del origen del mismo.

“Nuestro personal operativo ya se encuentra en camino para recorrer las instalaciones, identificar el origen del inconveniente y avanzar con su pronta normalización”, expresaron.

Al mismo tiempo, desde CALF agradecen la comprensión de los vecinos y vecinas afectadas.

Viento en el oeste de neuquen

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó a LM Neuquén que "un cartel de grandes dimensiones se desprendió y tuvimos que trabajar dos horas con Calf para poder quitarlo de la vía pública.

El funcionario municipalque hasta aproximadamente las 22 de este martes, "la situación era normal con la excepción de algunos árboles y postes caídos, pero ninguno problematico".

viento- alerta naranja- Neuquén-1

EPEN trabaja para normalizar el servicio eléctrico

Según se informó, las ráfagas provocaron la caída de árboles y ramas de gran porte sobre líneas y estructuras eléctricas, lo que generó interrupciones del suministro en varias localidades y zonas rurales.

Los principales inconvenientes se registraron en Añelo, sectores rurales de Senillosa y Picún Leufú, además de algunas afectaciones en redes de baja tensión en la localidad de Centenario. En San Patricio del Chañar, las cuadrillas lograron localizar estructuras dañadas y postes afectados, sobre los que se continúa trabajando.

Desde el organismo explicaron que los daños impactaron en distintos alimentadores de la región, complicando el normal abastecimiento eléctrico.

viento caida de arboles

Alrededor de las 18:30, el temporal provocó la salida de servicio de la línea de media tensión de 33 kV Planicie Banderita–San Patricio del Chañar. Ante esta situación, personal del área de Líneas se trasladó a la zona para recorrer la traza, identificar los daños y avanzar con las tareas necesarias para restablecer el suministro.

Las labores se realizan de manera progresiva y con prioridad en la seguridad tanto del personal como de la población.

Desde el EPEN solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución, evitar el contacto con cables caídos o instalaciones eléctricas dañadas y comunicar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales, mientras continúan los trabajos para la restitución total del servicio.

Suspensión de actividades al aire libre en Neuquén

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del ministerio de Seguridad de Neuquén declaró el estado de Alerta Meteorológica en toda la provincia ante la vigencia de alertas naranja por fuertes vientos y amarilla por vientos y lluvias, previstas desde este martes, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La disposición establece la suspensión preventiva de todas las actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por las alertas que rigen en el territorio provincial. La medida alcanza a campings, actividades deportivas, recreativas y eventos de concurrencia masiva, mientras persistan las condiciones de riesgo.

viento rutas

De acuerdo con el SMN, se esperan condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por vientos regulares a fuertes, con ráfagas intensas que podrían alcanzar y superar los 90 a 100 kilómetros por hora, además de precipitaciones aisladas, especialmente en el sector cordillerano.

Las condiciones se intensificarán durante este martes, considerado el día de mayor complejidad y peligrosidad, con persistencia de los fenómenos durante el miércoles. El escenario previsto implica riesgos para la población, la infraestructura y los bienes.

Asimismo, se requirió a los organismos provinciales y municipales mantener activos sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta, conforme a los planes de contingencia vigentes. La disposición tendrá vigencia desde esta tarde y hasta que el Servicio Meteorológico Nacional informe el cese de las condiciones adversas.

Recomendaciones a la población

Desde la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos señalaron que la decisión se adoptó en el marco de sus competencias para prevenir, mitigar y reducir los riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos, con el objetivo de resguardar la vida y la integridad física de las personas.

Entre las recomendaciones, solicitaron evitar la circulación por rutas y caminos, salvo situaciones de emergencia; permanecer en lugares seguros y bajo techo; evitar salir a la vía pública durante la vigencia de la alerta; alejarse de puertas, ventanas, árboles, postes, cables y objetos metálicos; y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Importante tener en cuenta:

Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

Los números a tener en cuenta durante estas condiciones: 100 de bomberos, 101 de policía, 103 de defensa civil y 107 de salud.

NOTICIA EN DESARROLLO.-