Alerta por tormentas, lluvias de hasta 60 mm y vientos fuertes

De acuerdo con el parte oficial, se prevén tormentasde variada intensidad, acompañadas por lluvias y actividad eléctrica.

El organismo emitió además en las últimas horas, una amarilla de nivel amarillo.

La inestabilidad climática sigue siendo una constante en gran parte del país, y en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y viento.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa advirtió que los fenómenos alcanzan a 11 provincias este lunes 9 de febrero.

En este contexto, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica , posible caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora .

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden superarse de forma puntual.

Frente a este panorama, para las regiones bajo tormentas el organismo recomendó evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También sugirió desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico ante el ingreso de agua, cerrar puertas y ventanas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, además de buscar refugio en construcciones cerradas.

Las lluvias impactarán en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

tormentas smn (2)

Alerta por vientos intensos

A la vez, roge una alerta amarilla por vientos fuertes del sector oeste o sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden llegar a los 90 kilómetros por hora.

La misma abarca el extremo suroeste de Chubut, una porción mayoritaria de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Para los sectores afectados por vientos intensos, el SMN aconsejó evitar actividades al aire libre, asegurar elementos como macetas o toldos y mantenerse alejado de puertas y ventanas. Asimismo, pidió no resguardarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, y extremar los cuidados al conducir.

Nube de polvo en la ruta, por los vientos en Chubut

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

alerta

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.

Las alertas y las advertencias se actualizan todos los días a las 6 y a las 18 horas, explica el SMN, pero, si la situación meteorológica lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales fuera de esos horarios.

Además, como complemento también existen los avisos meteorológicos a muy corto plazo (ACP), pronósticos inmediatos que tienen validez de 3 horas y sólo se emiten por tormentas fuertes o severas, lluvias intensas en cortos períodos de tiempo y ráfagas fuertes y/o caída de granizo que puedan ser detectados a través de radares meteorológicos.